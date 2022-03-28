法国总统大选：新反资本主义党菲利普·普图的竞选纲领

法国/政治/总统大选

菲利普·普图（Philippe Poutou）是波尔多市的一名市议员，兼具工人、工会会员和极左派政治家多重省份，是法国新反资本主义党（NPA）的候选人。他是第三次参加总统大选。根据最新民调显示，菲利普·普图和获得大约2%的选票。

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以下就是被认为是极左派的菲利普·普图的竞选大纲：

工作

最低薪金升为1800欧元；工资与生活费用挂钩

每周四天工作32小时不减工资；第六周带薪休假（现在为五周）

为16至25岁年轻人颁发“独立收入”

60岁可领取全额养老金，从事艰苦工作的人从55岁可领取全额养老金

在公共服务部门设立一百万个法定职位

社会和生态

能源公司（EDF、Engie、Veolia、Total..... 国有化），和医药大公司（征用Sanofi和该部门的大工业）建立公共服务

免费获得生活基本需求：住房、交通、食品、取暖、保健、教育等

10年内停止核电，发展可再生能源，停止污染性工业

私有银行收编进公共银行垄断系统

安全和移民

废除 "安全法 "和紧急状态

警察：废除了BAC（打击犯罪的大队）和Brav（镇压暴力行动的机动大队）

解除警察，包括与民众接触单位的武装

行动和安置的自由，所有无证移民合法化

废除所有 "种族主义和仇视伊斯兰教的法律“

赋予居住在法国的外国人选举权

在全国各地设置堕胎中心和产房，将堕胎的法定时间限制延长至24周

平等

男女同工同酬

增加女性暴力受害者和反对LGBTI恐惧症的协助资源

为所有妇女提供医学辅助生育

法国社会保险为变性人的过渡程序和公民身份的改变提供100%的报销。

国际

与欧洲条约决裂

结束法国非洲计划，立即撤回军事部队

瓦解军工综合体，停止法国的武器出口

小传：

菲利普·普图1967年3月14日生在一个父亲是邮递员、母亲是家庭主妇的家庭，1996年，他被吉伦特省Blanquefort的福特公司以长期合同被聘用成为一名机床维修工。他很快成为CGT工会领导人之一，并积极参与保障工厂的工作。

他于2000年加入了共产主义革命联盟（LCR），该联盟后来成为新反资本主义党（NPA）。菲利普-普图在2007年吉伦特省的立法选举中成为其政党的候选人，然后在2010年阿基坦省的地区选举中领导新人民军名单。他曾在2012， 2017年的总统选举中两度成为候选人。

自2020年6月28日起，菲利普·普图当选为波尔多市议员。自2020年6月起，他也是波尔多大都会区的议员。

2021年7月，菲利普·普图宣布成为2022年总统选举的候选人。