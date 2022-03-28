法国总统大选：法兰西崛起党尼古拉·杜邦-艾尼昂的竞选纲领

法国/政治/总统大选

法兰西崛起党（Debout la France）的候选人尼古拉·杜邦-艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）2020年9月就宣布将参加2022年的总统大选。这是他第三次参加角逐爱丽舍宫主人。目前的民调显示，他可获得1-2% 的意向投票。

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政治

在关键问题上采取公民投票

50万个签名即可引入民众或公民倡议公投（RIC）。

在选举结果中考虑到白票

恢复七年任期，并有可能在任期内就公民倡议进行全民公投

引入比例代表制：500名议员中的100名由比例制产生

国际

用一个建立自由国家共同体和自选项目的新条约来取代欧盟

退出北约综合军事指挥部。

军队：招募40,000名士兵

通过与志同道合的国家合作，向伊斯兰恐怖运动宣战

启动更强大的伙伴关系以便发展非洲

劳动和经济

所有雇员的工资增长8%，最高可达3个最低工资，通过减少工资税为自营职业者增加工资。

养老金和公务员的工资与通货膨胀率挂钩

主要住所的零遗产税

对强占私宅居住的行为零容忍度

团结互助金（RSA）受益人每周需要进行一天的社区服务

为年轻人和长期失业者提供非全日制社区服务以换取重返社会津贴

到2027年，75%的公共合同采购法国产品

为企业的转让提供便利，对其价值的90%免征遗产税和赠与税；

降低雇主缴费至三个最低工资水平，继续降低生产税

重新谈判自由贸易条约

2027年，国内生产总值的3%分配给研究工作

公共服务

每个省开设一个新的卫生设施（医院、妇产科等），共计20,000个新床位

为将在头五年执业期间定居在短缺医生地区的医学生提供奖学金

迁移关键和战略药物的生产地点

教育

强化小学的基础学习；取消高中改革

为由破坏性和骚扰行为的学生开设纪律性寄宿学校

开设优秀的寄宿制学校

将教师的工资提高20%，并引入额外的20%奖金，以换取支持性的课程

家庭

残疾成人津贴的重估和解构

保证国家教育系统会照顾到残疾儿童

幼儿园工作人员的数量增加25%。

开放25万个托儿所名额

将家庭津贴和商数恢复到2012年的水平，并恢复幼儿的育儿津贴

设立育儿假，支付最低工资的75%，为期三年，由父亲和母亲分享。

以一个月的社区服务换取免费驾驶执照

安全、移民、国家凝聚力

通过终止申根协议重新建立边境管制

对累犯实行最低刑期，取消对累犯的刑期调整

开放40,000个监狱床位

招聘30,000名执法官员和10,000名行政和技术工作人员

在凯尔盖朗群岛为那些被判犯有恐怖主义罪行的人开设一个刑罚区

庇护权仅限于在边境提出要求的个人，被拒绝庇护的人应立即被驱逐出境

废除出生地主义

外国人获得社会援助需经过5年等待期

设立为期三个月的强制性混合国家公民服务

生态环保

隔热改造计划。五年内安装的风力涡轮机为零。

将法国电力公司EDF完全国有化，将核电维持在至少70%的电力生产中

在大都市每投资1欧元，就会有1欧元分配给中等规模的城镇、农村地区和法国海外领土。

高速公路的重新国有化

废除驾驶执照积分

在居民人数超过15万的城市地区，废除与低排放区扩展相关的交通限制。

小传：

尼古拉·杜邦-艾尼昂1961 年 出生，是第一次世界大战第一批飞行员之一的孙子，他是家里三个孩子中最小的一个。父亲是一名葡萄酒经纪人，在第二次世界大战期间是一名阿尔卑斯山的猎人，在德国被俘，但设法逃脱。

Nicolas Dupont-Aignan于1982年毕业于巴黎政治学院。随后，他在巴黎九大(Dauphine)获得了商业和金融市场管理的DESS（研究生文凭），然后于1989年从法国国立行政学院ENA毕业。

1988年，他加入了共和国联盟（RPR），同年进入内政部，担任选举办公室主任的助理。1993年，他加入了国家教育部长的内阁，然后在1994年加入了巴拉杜尔政府的环境部长内阁。

与此同时，他在1999年创立了他的运动--"共和国崛起"Debout La République，在2005年的公投中，尼古拉-杜邦-艾格南采取了反对建立欧洲宪法的条约的立场，为戴高乐主义和主权主义路线辩。

2008年，共和国崛起成为一个独立的政党。杜彭-艾尼昂在2014年将他的政党更名为 法兰西崛起（Debout la France）。

2012年，他参加了总统选举，获得了1.79%的选票。他在2017年再次竞选，获得了4.70%的选票。

他于2020年9月宣布参加2022年的总统选举。