2022法国总统大选正式竞选活动今天拉开帷幕

法国/政治/总统大选

法国2022总统大选第一轮投票即将于4月10号周日举行，在距离这一天13天之际，竞选活动正式拉开序幕，12位候选人将开足马力说服民众将手中的选票投给自己。

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选举正式拉开帷幕意味着从今天开始媒体必须给予12位候选人同等的发言时间。电台和电视台可以开始播放竞选广告片。根据法国国家统计局的数据，今年登记的选民人数为4870万，他们将陆续在邮箱里受到候选人的大选纲领。

12位候选人的演讲时间、官方海报、竞选片段都将受到严格的规则约束。不再有未经授权的海报或采访。不论意向投票率高低，12位总统候选人的发言时间现在是按照严格的平等原则来计算的，每个人在媒体上的发言时间都是一样的。但法新社指出，国家元首马克龙作为欧盟现任轮值主席正处于风口浪尖，并且因为乌克兰的冲突，这一点可能并不总是容易做到。

法新社报道，尽管目前的民调显示追求连选连任的总统马克龙依然在民调意向投票中高居首位，达28%，远远超过其它的候选人。但一切都还是充满变数。仅次于马克龙的极右翼候选人国民联盟候选人玛丽娜-勒庞，投票率为19%，激进左翼领导人法兰西不屈服党的让-吕克-梅朗雄紧随其后。前电视评论家，再征服党的候选人，极右翼埃里克-泽穆尔（Eric Zemmour）和传统右翼共和党的候选人瓦莱里-佩雷斯（Valérie Pécresse）正在争夺第四和第五位。从费加罗报上公布的实时民调看，其它的几位候选人中，除了绿党候选人雅尼克 雅多意向投票达到了5%以外，其它的几位候选人基本都低于5%。包括曾经的传统左翼大党社会党的候选人伊达尔戈只有2%，甚至低于法国共产党的3%。

费加罗报上的一个民调显示，76.54%的受访者表示自己已经决定了第一轮的投票对象，23.46%尚未决定手中选票的去向。

第一轮正式竞选活动于4月9日，即选举前一天零时结束。

法国总统大选是两轮投票，第一轮得票总数前两名将于4月24号举行的第二轮投票中对决。目前的民调显示，不论第二轮中马克龙和哪一位候选人对决，他都会以大幅比例胜出。