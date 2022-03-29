法国2021年公共赤字减至1609亿欧元 占国民所得6.5%

法国经统局(INSEE) 周二(29日)公布数据指出，法国2021 年的公共赤字减少，为 1609 亿欧元，占了国民所得的6.5%。而 2020 年底公共赤字曾为 2055 亿欧元。至于2021国家债务占了法国 GDP 的112.9%。

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法国经统局周二并指出，继2020 年因健康危机飙升后，2021年国家债务比率开始小幅下降，达到 GDP 的 112.9%。不过，债务的绝对值仍进一步的增加，增加了近近1650 亿欧元， 达28131 亿欧元。

经统局指，尽管 2021 年经济的反弹使的法国公共财政开始出现改善，但国家债务的绝对值进一步增加了将近 1650 亿欧元，达到 28131 亿欧元的债务。至于公共赤字则达到 1609 亿欧元，而 2020 年底公共赤字曾经为 2055 亿欧元。

该局并强调说，如果说 2021 年的公共账目看起来好一点，这主要是由于法国在 2020 年因新冠疫情危机而遭受历史性的 8% 衰退后的反弹，法国经济强劲反弹 7%。 这一复苏显着使国家和行政当局的收入“强劲”反弹，增加了 8.4%， 也就是1018 亿欧元。

法国的增长速度超出预期 ：就业市场恢复，这特别是带给国家更好的缴款收入，这减轻了法国社会保险局的支出账目。

增法国经济长幅度比预期的更强，这些结果略好于政府去年秋天的预期，政府去年曾预期公共赤字为 8.4%，债务为 114 %。

根据经统局现阶段预测，今年的公共赤字减少到 GDP 的 5%，这特别是由于经济仍能保持 4% 的动态增长。