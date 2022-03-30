法国大选 新冠检测呈阳性选民被允许去投票所 但建议戴口罩

2022年4月10日法国总统第一轮选举 新冠检测呈阳性选民将被允许去投票 但建议戴口罩

法国新冠检测呈阳性的选民将被允许前往投票，但政府“建议”戴上口罩。法国政府发言人阿塔尔周三(30日)就此回应：“投票是宪法赋予的一项权利。 没有什么理由可以禁止一个人去投票。”巴黎人报的报道也指出，虽然目前每天仍有100,000名法国成年人新冠病毒检测呈阳性，并且规定隔离期至少为五天，但前往投票将被当局视为允许出门的行动项目。

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新冠检测呈阳性选民将可去投票 但建议戴口罩。这种投票情况是前所未发生过的：法国在4 月 10 日的第一轮总统选举中，有 4800 万居民被呼吁前往投下自己神圣的一票，巴黎人报指出，但根据目前疫情情况的预估，他们当中届时至少有 50 万人将会被隔离。 什么原因呢 ？因为在投票前的5天内，他们的新冠病毒检测结果将呈现阳性。

法国目前（平均）每天新冠检测结果，新增 130,000个阳性病例，其中包括了 100,000 名成年人。结果这些选民如今还是被当局允许前往投票，但同时强烈鼓励他们戴上口罩。

法国政府发言人阿塔尔周三就此回答说：“投票是宪法赋予的一项权利。 没有什么理由可以禁止一个人去投票。”

他解释说，事实上，投票权是“不能有任何障碍”，但“我们会建议他们戴上口罩”。投票就如同日常购物的案例处理一样，去投票所也因此可以免除检疫隔离的限制，按照规定应该至少隔离5天（如果第 5 天进行的测试是阴性的）。

投票所有什么卫生措施的规定健康？ 此次总统选举并不是第一次“在新冠疫情下”举行的选举活动。

但与以往的选举不同，例如2020年6月的第二轮市政选举或去年的地区选举，这次出现了极其多的新冠确诊案例。

自 12 月底以来，具有高度传染性的奥密克戎变种案例一直占主导地位，进行的新冠检测数量远高于一两年前。

发言人阿塔尔说，将向投票评估员和监票员提供外科口罩甚至FFP2口罩（类似N95），并且在今天白天会宣布其他配套措施，特别是为了能让选民的投票流程进行的“顺畅”。

例如，在前几次的选举投票时，地面上的标记需要遵守保持的两人之间的隔离距离，并且有保留给健康脆弱者优先投票的位子。

政府应该也会建议在天气条件允许的情况下，对投票场所进行强力的通风。