没料及俄罗斯出兵乌克兰  法国军事情报主管将被解职

法国，乌克兰危机，军事，情报

法新社从军方及接近事件消息人士获悉，由于对俄罗斯入侵乌克兰评估反应不力，法国负责军事情报部门（DRM）首长埃里克 维达德（Eric Vidaud）将被解职。

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一位军方人士向法新社证实维达德将军即将离职，媒体《民意》（l'Opinion）网站的报道引述法国国防部消息人士的话提到，由于维达德“缺乏对重要问题的掌握”及“简报不充分”，将被解职。

该军方人士称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，DRM一直被国防参谋部追究。但她说，该局的职责是"做有关军事行动的情报，而非军事意图的情报"， 此前该局评估的结论是俄罗斯有入侵乌克兰的手段。她说，所发生的现实证明该评估无误。

另一位受访同样要求匿名的军方人士说，有关维达德将军离职的消息已在军内流传数日，传言说他将被改派另职，但最终没有。一位接近该案的人士向法新社表示说，乌克兰问题应不是维达德离职的唯一原因，也有军内人事重组的考量。

报道指，维达德是去年夏天从特种作战司令部（COS）赴任该职的，距今仅7个月。

在俄罗斯入侵乌克兰后，法国国防参谋长伯克哈德（Thierry Burkhard）3月在接受《世界报》专访时曾坦承，包括维达德在内，法国情报界了解到，他们对俄罗斯威胁乌克兰做了错误的分析，而美国所做的评估是对的。

事实上，美国此次针对俄罗斯的入侵准备进行了极高质量的情报工作，并在入侵前几周对外公布若干情报，试图对普京施压。 巴黎政治研究所（IEP）的教授和情报专家Alexandre Papaemmanuel向法新社说，此次美国情报部门的高调预警，将情报作为一个施压筹码，“标志着情报作为政治沟通杠杆的回归。” "法国也是这样做的，但无论对内还是对外是失败的，这次的失败并不只是DRM的责任，是情报工作普遍受到资金不足、形象困扰及机构孤立问题的影响“。他认为"此次警告是针对整个社会的。我们必须提高效率，跟上所有的威胁"。