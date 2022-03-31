法国政府宣布5月1日调涨最低薪资 2.4%至2.6%

法国政府预定5月1日调涨最低薪资，劳工部于 周四(3月31日)宣布，最低工资将在 5 月 1 日自动上涨 2.4% 至 2.6%。在目前高通货膨胀的背景下，这是一项受民众欢迎的提振士气措施。

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法国劳工部进一步说明，最低工资确切的涨幅将在 4 月 15 日公布，因届时，经统局(INSEE) 公布其对 3 月份物价上涨的最终估计。

根据 经统局周四公布的初步估计，法国3 月份的年通胀率明显超过了 4%。这是由于能源和食品价格上涨而导致的通胀率跃升。

继 2 月份的年通胀率达到 3.6 % 后，3 月份消费者价格指数 (CPI) 的涨幅为 4.5%。

这些数据与 经统局的预期一致，该局在其月度经济报告中预计：从 3 月中旬开始，通胀率将突破4%大关。对于今年的第二季度则预测上升至 4.5% 左右。

针对能源价格的上涨，为了能补助民生，政府在去年秋天推出了那项“通货膨胀补助津贴”。

根据记录，法国最低工资在 1970 年成功地超越了那项《有保障的跨行业的最低工资 (Smig)》。

自 2022 年 1 月 1 日起，以每周35小时工时为基础计算的每月最低毛工资为 1,603.12 欧元，而 2021 年 10 月 1 日曾为 1,589.47 欧元。