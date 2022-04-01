乌克兰战争：法国教育部宣布 学校已收6,800多名乌克兰儿童就学

乌克兰儿童在巴黎的一个协助乌克兰难民紧急安置和提供文件的中心一起玩耍 2022年3月23日

法国教育部周五(4 月 1 日)以新闻稿宣布，目前已有 6,800 多名乌克兰儿童在法国的学校、学院和高中就读，主要在尼斯和凡尔赛学区的学校。自下周起，在法国上学的乌克兰孩童人数可能达到10,000 人。

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法国教育部周五当天发布新闻指出，目前有 6,800 多名乌克兰儿童在法国的学校、学院和高中就读，他们主要在尼斯和凡尔赛的学院。

根据教育部内部“乌克兰小组”的最新数据，目前有 6,873 名来自乌克兰的学生在一年级和二年级上课。 该小组每天都在努力准备乌克兰儿童在法国上学的接待工作。

另据教育部的数据指出，自下周起，在法国上学的乌克兰孩童人数可能达到一万人， 10,000 人。

这些截至周四下午 4时 的数字比周一晚上的数字迅速增加，周一晚上统计，已经有 5,266 名乌克兰学生在法国上学，这一数字“自 3 月 8 日以来已经增加了 20 倍”。

目前在法国，接收最多乌克兰学生的学区是尼斯、凡尔赛、格勒诺布尔和里昂等的学区。 教育部周二曾向媒体强调解释说，该部“仍有接收能力”，在很短的时间内，可能最早下周会有10,000名学童。

自一个月前俄罗斯发动攻势以来，乌克兰人口已大量逃离该国。 大约 430 万儿童受到这种大批人口迁移的影响。

联合国儿童基金会于 3 月 24 日周四表示，乌克兰一半以上的儿童，

自2 月 24 日俄罗斯军队入侵引发的不安全局势和战斗，不得不离乡背井逃离家园。