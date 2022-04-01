乌克兰战争：法国教育部宣布 学校已收6,800多名乌克兰儿童就学
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法国教育部周五(4 月 1 日)以新闻稿宣布，目前已有 6,800 多名乌克兰儿童在法国的学校、学院和高中就读，主要在尼斯和凡尔赛学区的学校。自下周起，在法国上学的乌克兰孩童人数可能达到10,000 人。
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法国教育部周五当天发布新闻指出，目前有 6,800 多名乌克兰儿童在法国的学校、学院和高中就读，他们主要在尼斯和凡尔赛的学院。
根据教育部内部“乌克兰小组”的最新数据，目前有 6,873 名来自乌克兰的学生在一年级和二年级上课。 该小组每天都在努力准备乌克兰儿童在法国上学的接待工作。
另据教育部的数据指出，自下周起，在法国上学的乌克兰孩童人数可能达到一万人， 10,000 人。
这些截至周四下午 4时 的数字比周一晚上的数字迅速增加，周一晚上统计，已经有 5,266 名乌克兰学生在法国上学，这一数字“自 3 月 8 日以来已经增加了 20 倍”。
目前在法国，接收最多乌克兰学生的学区是尼斯、凡尔赛、格勒诺布尔和里昂等的学区。 教育部周二曾向媒体强调解释说，该部“仍有接收能力”，在很短的时间内，可能最早下周会有10,000名学童。
自一个月前俄罗斯发动攻势以来，乌克兰人口已大量逃离该国。 大约 430 万儿童受到这种大批人口迁移的影响。
联合国儿童基金会于 3 月 24 日周四表示，乌克兰一半以上的儿童，
自2 月 24 日俄罗斯军队入侵引发的不安全局势和战斗，不得不离乡背井逃离家园。
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