法国传3艘核潜艇罕见远洋布防

法国/核潜艇

法国总统马克龙努力斡旋俄乌和平，但似乎也派出“水下伏兵”防止战事扩大突变，传法国4艘“凯旋级”战略导弹核潜舰(Classe Le Triomphant)有3艘离开基地进入大洋部署，透露此消息的西班牙媒体形容“这是自柏林围墙倒塌以来没有发生过的事”。不过法国方面至此没有相关消息透露。

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据新头壳今天引述消息报道称，法国“凯旋级”战略导弹核潜舰传打破常规，派出3艘进入大洋部署。该报认为，疑为水下伏兵？！传法国3战略导弹核潜离港部署，难怪普京不敢跨越雷池。

报道引述西班牙《先锋报》(La Vanguardia)消息，在“通常”状况下，法国海军通常保持1艘核潜舰出海巡弋，以应对任何可能突发攻击；另1艘在基地警戒待命，另2艘进行保养、维护及一般训练。而此次据称有3艘出海巡弋部署，仅剩1艘在基地警戒待命。虽然法国国防部不愿证实相关讯息，但西班牙《先锋报》认为来自渔民、官兵眷属的消息来源非常可靠。

该报说，根据了解，法国目前拥有4艘“凯旋级”战略导弹核潜舰，潜航排水量1万4335公吨，潜行极速25节(约时速46.3公里)，可潜行70天；携带武器有鱼雷或SM39潜射型飞鱼反舰飞弹，以及攻击力惊人的16枚M-45(或M-51)海对地战略导弹，每枚导弹可携有6个核弹头，射程可达1万公里。也就是说假设法国战略导弹核潜舰在北极地区巡弋，可以在20分钟以内打击北半球任一目标。