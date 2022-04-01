法国大鼻子情圣一怒轰普京侵略乌克兰过分 克宫说给他上一堂课

法国/德帕迪厄/乌克兰

俄罗斯克里姆林宫周五今天提出要向法国电影演员德帕迪厄解释一下乌克兰战争情况，称这位著名的法国演员在前一天批评俄罗斯总统普京的侵乌是 "疯狂的过分行为 "是大放厥词，根本没有 "了解 "局势。

广告 继续浏览后续

据法新社说，周四，持有俄罗斯护照、通常对普京赞不绝口的法国演员德帕迪厄批评了俄罗斯在乌克兰的军事入侵攻势，他说："俄罗斯人民不应对像普京这样的领导人的疯狂和不可接受的过度行为负责。

克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫（Dmitry Peskov）周五调侃说："我认为德帕迪厄可能并不了解发生的一切，因为他没有看看政治新闻。佩斯科夫还说："他不明白（......）什么是（乌克兰境内的亲俄分离主义地区）顿涅茨克和卢甘斯克，他不知道炮击平民的情况，"莫斯科指控乌克兰炮击乌克兰东部亲俄居民。佩斯科夫说，“如果有必要，我们准备告诉他并向他解释，让他更好地理解。” 佩斯科夫说，“当然如果他愿意的话。”

为了表明德帕厄约的批评在莫斯科引起了恼怒，一位俄罗斯议员苏尔坦-卡姆扎耶夫呼吁当局撤销法国演员的俄罗斯公民身份，并将法国演员在俄罗斯的房地产转让给慈善机构。

俄罗斯官方媒体均援引卡姆扎耶夫的言论称：“重要的是要强调收回德帕迪厄护照的必要性，因为他妄自攻击，并声称要为俄罗斯人民说话，而俄罗斯人民并没有将这一权利委托给他。”

德帕迪厄是法国电影的代表人物，自2013年以来一直持有俄罗斯护照，他的护照还是普京亲自签发的，近年来这位法国演员对普京赞不绝口，甚至还将普京比作教皇约翰-保罗二世。

但在2月24日俄罗斯开始进攻乌克兰后，这位法国演员表示反对这场 "自相残杀的战争"，并于3月1日呼吁 "停止枪炮，进行谈判"。