玛丽莲勒庞力压马克龙 政治评论警告极右登基不无可能

法国/马克龙

距离法国第一轮总统选举还有8天，即将离任的法国总统马克龙计划明天周六举行第一场竞选大会，由于极右派的突破对他产生真实压力，以及对使用美国顾问公司评估并制定政策的争议，马克龙被抛入严密防守态势。虽然马克龙仍然是民调中的热门人选，但在第二轮选举中与极右翼候选人的差距正在缩小到误差范围内，这促使马克龙的支持者以及政治评论发出警报：玛丽莲勒庞胜选不无可能。

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法国前总理爱德华-菲利普周四警告说，玛丽莲勒庞今年胜选不是没有可能。他早前就警告，马克龙竞选不要掉进民意迷魂汤而飘飘忽忽忘记极右势力扩张带来严峻的威胁。

据法新社今天引述政治学家Pascal Perrineau周五上午在Public Sénat电视台估计，"玛丽莲勒庞有可能取得胜利，哪怕胜选优势微乎其微。

是在这种情况下，马克龙奋起将在巴黎西郊楠泰尔的一个大礼堂举行他的竞选大会，预计将有超过3万人参加。

距离第一轮投票还有一周时间，虽然马克龙被乌克兰危机所困扰，迄今没有在竞选中投入太多，但根据其随行人员的公式，马克龙正在寻找 "一个联合和共融的时刻"。马克龙的追随者担心，"我们缺乏解释竞选与执政大纲的时间，"一位接近马克龙的支持者说，竞选大会主要是为了解释与宣传。

到目前为止，马克龙只是对几个省地做了几次访问，并召开了一次新闻发布会，但没有举行过大型竞选集会。马克龙的随行人员说，他将在周六发表 "政治演讲，社会演讲，团结的演讲"。

据一位与会者称，在周三的部长会议上，马克龙说他现在要采取的正确的状态是动员。

法新社说，马克龙感觉到玛丽莲勒庞的压力之气已经吹在他的脖子上，玛丽莲勒庞正在进行一场没有大张旗鼓的竞选活动，但在各地举行小型会议，重点在购买力上发动攻势，这是法国人最关心的问题。由于乌克兰战争的经济后果，购买力问题更加突出。

为了应对，法国政府还从本周五起的四个月内，对每升燃油至少退税15美分，但油料价格平均已超过两欧元。

玛丽莲勒庞今天周五在法国东部哈格诺的一个市场上亮相，然后在斯蒂林-温德尔（摩泽尔）参加公开的会议，斯蒂林-温德尔这个只有12300名居民的小城镇曾在2017年对玛丽莲勒庞投出近52%的选票。

据当地居民佩里尼奥说："玛丽莲勒庞有一种真正的动力，这很意义，因为这是一种植根于社会底蕴的动力，而这种动力本身又植根于社会与地方。他还说，玛丽莲勒庞越来越成为一个民众的代表"，这个团体由工人、失业员工和 "感觉被忽视的地区的居民（......）组成。

法新社说，马克龙有时被指责为富人的总统，他现在还面临着一场争议，由法国公共机关广泛使用昂贵的咨询公司，包括美国公司麦肯锡。马克龙的反对者正抓住不放，将其作为马克龙与商业界勾联与纵容资本的象征。

据法新社说，自从3月17日参议院披露行政部门与私人顾问的合同金额自2018年以来急剧上升以来，马克龙多数党官员称"反对派已经成功地为马克龙塑造了坏典型石膏像，形象走样但难以摆脱。

另一个极右翼候选人埃里克-泽穆尔（Eric Zemmour）的激进定位，让玛丽莲勒庞喜滋滋闷声获得好处。而泽穆尔今天也猛批马克龙。泽穆尔称，"麦肯锡，这揭示了马克龙的精神状态"，马克龙只与他的亲信合作。泽穆尔说，这是马克龙"对美国的屈服"。