马克龙在总统府接待被释放的乌克兰市长并诺继续支持

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法国总统马克龙周五在爱丽舍宫接见了曾被俄罗斯军队逮捕关押的乌克兰梅利托波尔市市长伊万-费多罗夫，并承诺在俄罗斯的入侵面前继续支持乌克兰。会见之前，马克龙再给乌克兰总统泽连斯基打了电话。

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据法新社说，乌克兰梅利托波尔市市长伊万-费多罗夫与四名乌克兰议员一起在爱丽舍宫受到马克龙接待。伊万-费多罗夫早前被俄罗斯军队扣留，然后在一次囚犯交换中被释放。

马克龙称，“我们很高兴看到你能在这里，获得自由，我无法想象你经历了什么。”法国总统说，“当你被绑架时，我们都很震惊。"法国总统还说，"接待你也意味着告诉你，除了我们在过去一个月所能做的，我们将继续在你们身边努力。"

在伊万-费多罗夫于3月11日被绑架后，沃洛基米尔-泽连斯基呼吁马克龙和德国总理朔尔茨帮助确保该市长获释。

几天后，费多罗夫被释放。3月21日，克里姆林宫的人权代表塔蒂亚娜-莫斯卡尔科娃谈到了该市长与9名俄罗斯囚犯的交换议题。

乌克兰市长周三在法国BFMTV上用英语说："俄罗斯士兵绑架了我，让我的同事们看看他们能对那些拒绝与俄罗斯合作的人做什么。"市长讲述他听到 "隔壁牢房里的酷刑哭声"。

在结束了法国总统府的会见后接受媒体提问时，乌克兰议员们报告了俄罗斯人在乌克兰战争犯下强奸案件。在谈到被围困的马里乌波尔镇的情况时，他们指控当地遭到"彻底破坏"。