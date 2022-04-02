俄乌战推动法国通胀率至4.5%

法国国家统计与经济研究所最新公布的数据显示，2022年3月法国消费者价格在12个滚动月份中上涨了4.5%，刷新了八十年代的纪录。本次法国通胀率激增，与俄乌战争所导致的能源价格暴涨呈直接相关。

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俄乌战争给法国通胀造成的影响比预想的还要大。今年2月法国的消费者价格在12个滚动月内涨幅为3.6%，3月涨幅达4.5%，超过了预期的4.2%。一年以来，法国的调和消费者物价指数涨了5.1%，不过仍然远远低于德国的7.3%，或者西班牙的近乎10%。

本次价格飙升，是2月24日以来俄乌战争作用于能源市场的结果。一年多来，能源价格的增幅逼近29%。食品价格的上涨速度也快于预期，3月上涨2.8%，2月上涨2.1%。新鲜农产品价格飙升，但其他类别价格增幅较为温和。目前其他商品和服务的通胀情况稳定在2%左右，有分析人士认为，这意味着战争对法国经济的影响暂未波及这些领域。

鉴于通胀情况，法国劳工部宣布5月1日起最低工资将进行自动调整，上调2.4%至2.6%。而未来数月，法国的通胀还会保持在高位。

由于西方对俄罗斯的制裁导致价格飙升，而俄罗斯是镍、钯、钛、钢与小麦市场的主要参与国，这预示着生产成本已经在一年内上涨了20%。

根据最新预测，4月至6月间法国通胀将保持在4.5% 左右。有分析人士认为未来几个月这一比例将超过5%，通胀压力将越来越多地蔓延到所有经济部门，如果最低工资标准和工资涨幅跟不上，那么家庭购买力的走低或将继续。