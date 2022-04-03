法国专映警匪片电影节下周二开幕

法国/警匪电影节

法国警匪片电影节今年举行实体节庆。上一届电影节因新冠疫情，被迫在网上虚拟办节。今年应是第39届，举行实体电影节，将从下周二起上马，约有50部警匪故事片参展。

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据法新社说，这个电影节在法国东部城市兰斯举行，兰斯以其香槟酒而闻名，去年因为新冠病毒大流行病而在网上举行，并将大奖授予伊朗导演Saeed Roustaee的《德黑兰的法律》。

今年有10部影片参加竞赛。其中，《犀牛》讲述了一个年轻罪犯的崛起，由乌克兰电影人奥列-森托夫拍摄，他因抗议莫斯科吞并克里米亚而在俄罗斯被拘留了五年，现在他正手握武器，为保卫自己的国家而战斗。

一部法国电影（"生死之间"，由安东尼奥-德拉托雷和玛琳-瓦赫特主演，由乔丹诺-盖德利尼执导）将在周二晚上担任开幕片，该片与中国、哈萨克斯坦、俄罗斯和立陶宛的电影一起参加竞赛。

据布鲁诺-巴尔德告诉法新社："电影节将放映20个国家的电影人的50部电影，"他还负责法国西部的多维尔美国电影节和法国东部的热拉尔代尔幻想电影节。

据称他和他的团队总共观看了180部送选影片，所选出的影片显示出 "电影的成熟和对经典电影的回归，它说的虽然是事情，但用场景来表达事情曲折"。

大赛评委会由法国演员尼尔斯-阿雷斯特鲁普（Niels Arestrup）担任主席，他曾因雅克-奥迪尔（Jacques Audiard）的两部借用该类型的电影《一个孤儿》（Un Prophète）和《我的心在哭泣》（De battre mon coeur s'est arrêté）而获得凯撒大奖。

据阿雷斯特鲁普认为，"一部电影首先是一个编剧、一个导演的愿景，后由演员来诠释。"

本电影节将向一些警匪片名人致敬，包括美国导演沃尔特-希尔（《48小时》、《夜行者》）和法国演员文森特-林东，届时他们将举行公共讲座。

该报道提及有俄罗斯影片参赛，但没有提及该电影节因俄罗斯发动侵略乌克兰战争，是否有对俄罗斯电影抵制情况。