乌克兰战争 法国驱逐“许多”俄罗斯外交人员

根据法国巴黎人报周一(4日)晚些时候报道：现在轮到法国驱逐俄罗斯的外交官。这是自乌克兰战争开始以来，法国首次决定“驱逐许多具有外交身份的俄罗斯在法的工作人员”。

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巴黎人报报道，法国驱逐“许多”俄罗斯的外交人员。报道引述法国外交部在一份新闻稿中的解释：“这些人员的活动违反了法国的安全利益”，但法国外交部并未具体说明被驱逐俄罗斯相关外交人员的人数，和所涉及确切违规原因。这也是自乌克兰战争爆发以来，法国首次驱逐外交官。

在乌克兰军队和国际社会在基辅以北的马里乌波 (Marioupol) ，这个遭经俄罗斯军队攻击并撤离后的城镇中，被发现有数百具尸体，但在南部的城市仍处于俄罗斯的轰炸之下。

乌克兰当局表示，最近几天在基辅附近遭到俄罗斯军队攻击后被解放的城镇里，发现了 410 具平民的尸体。乌克兰总统泽连斯基去了基辅远郊的布查镇(Boutcha)。在那里，他谴责了这些虐待行为，他说这些“战争罪”将被“认定为种族灭绝”罪行。

包括法国总统马克龙在内的整个国际社会都谴责这些“战争罪”，并呼吁对这些恐怖事件展开一项调查。 俄罗斯则否认这些杀害平民的事件

俄罗斯现正在将其部队重新集结在乌克兰的东部和南部。 乌克兰内政部周日宣布，自俄罗斯开始入侵以来，已有超过 50 万人返回乌克兰。

欧洲议会主席罗伯塔·梅佐拉周一(4日)并呼吁 欧盟27 国领导人对从俄罗斯进口的能源实施“具有约束力的禁运”。