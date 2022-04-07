法国大选冲刺：热门人选马克龙和勒庞各亮“招数”

法国/大选

法国总统大选首轮投票将在4月10日举行。候选人开始最后冲刺：热门人选马克龙和勒庞昨晚（4月6日）在法国私营电视一台（TF1）“十分钟说服选民”节目中隔空亮出保护选民购买力的“招数”。

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目前民调领先的两名候选人是法国总统马克龙和法国极右翼候选人勒庞。此二人在昨晚的“十分钟说服选民”节目中倒是有个共识，那就是呼吁选民别弃权。

然后是分歧：由于冠状病毒大流行和俄罗斯侵略乌克兰战争导致物价，特别是能源价格飙升威胁到法国人的购买力，马克龙和勒庞昨晚的隔空发言主要集中在如何应对通货膨胀和保护选民的购买力。

马克龙表示，为了保护民众的购买力，他将安排一个"维持天然气价格和电力价格的保护罩"机制。他并提出，"从今年夏天开始“将退休养老金与通货膨胀指数挂钩”。

而民调紧追马克龙的勒庞则表示，如果她入主爱丽舍宫，将会把国家征收的能源商品附加税（TVA）从20%降到5.5%，并将民生必须品的商品附加税从现在的5.5%降为零。

在马克龙与勒庞参加“十分钟说服选民”节目的同时，民调第三的极左翼候选人梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）在法国公营电视2台说，他如当选总统，将会征用法国的粮食库存，因为“谷物”的生产正在受到威胁。

此外，多名候选人今晚将举行首轮投票前的最后一次造势大会。其中包括强烈抨击梅郎雄“亲普京和亲中共立场”的法国绿党候选人雅多（Yannick Jadot）。雅多今晚将在西部城市南特召开大会。

法国共产党候选人鲁塞尔（Fabien Roussel）将在北方城市里尔召开大会；他严厉抨击马克龙避免在第一轮参与过多辩论，集中精力对付第二轮的做法，谴责这是一场打了镇静剂吗啡的竞选活动。

勒庞（Marine Le Pen）选择在南方城市佩皮尼昂举办最后一场造势大会。那里是其政党，国民联盟的大本营。

之前一度被看好的法国传统右翼共和党候选人佩克雷斯（Valérie Pécresse）今天将在其同党重量级人物沃基兹（Laurent Wauquiez）陪同下，在里昂召开大会。

新崛起的反伊斯兰化运动候选人泽穆尔（Eric Zemmour）今晚将在巴黎开大会。这位名嘴最初势头强劲，但他最近的民调指数开始走低。

法国新反资本主义党（NPA）候选人，前福特汽车厂工人谱图（Philippe Poutou），今晚8点将在西南部城市图卢兹举行竞选大会。