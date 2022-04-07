法国将开放年龄达60岁者接种第四剂疫苗

法国卫生部长周四(7日)宣布，法国60岁以上人口，很快就能接种第四剂疫苗 ，但这种加强注射剂不是强制性的，将对那些接受最后一次注射时间已超过六个月的人开放。

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法国卫生部长韦兰周四宣布：，法国很快就能向60岁以上民众开放接种第四剂疫苗 ，将对那些接受最后一次注射时间已超过六个月的人开放施打。但卫生部长在 RTL 电台上说，这个第二次加强剂注射不是强制性的。

3 月中旬，面对大流行的反弹，法国总理卡斯特克斯（Jean Castex）曾于针对这第二只新冠疫苗加强剂宣布说：直至目前，这一剂量是为 80 岁及以上民众保留的。根据统计，目前已经有375000民众接受第四剂疫苗注射，占了百分之15。

卫生部长韦兰根据法国卫生高级管理局的一项建议解释说：“我们知道，当您年龄在 60 岁以上时，加强疫苗注射可以将：住院、入住重症加护病房和死亡的风险降低 80%。 即使与过去的变种病毒以及没有疫苗接种覆盖率情况下相比较，今天的这类风险比较低，但是仍然存在残留的风险。 第四剂疫苗可以将这风险减少四倍，所以我们建议施打第四剂疫苗。”

卫生部长还说，这项措施涉及 500,000 名 60 岁及以上的法国人，他们距离最后一次注射至少已经六个月或更长的时间。同时在病毒扩散感染期间，这也可以减少住院人数，减轻医院的负荷量。

周三，欧盟卫生当局批准了为 80 岁及以上的人接种第二剂莫德纳和辉瑞公司的疫苗，但认为现在为老年人群，发布建议注射还为时过早。