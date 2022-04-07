法国总统大选：第一轮投票前，各候选人都在使出最后的力气

法国/政治

12名法国总统候选人在周日的第一轮投票之前，都在使出他们最后的力量。与此同时，有可能从第一轮投票中胜出从而进入第二轮的两名候选人：现任总统马克龙和他的极右翼对手玛丽娜·勒庞之间的差距还在缩小。

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法新社表示，第一轮投票前的竞选活动将在星期五午夜时分正式结束，之前有两个重大的挑战：一是，在弃权率有可能超过2002年的28.4%的记录的情况下，动员自己的支持者们去投票；另一个挑战则是要说服那些还在摇摆不定的选民们投自己的票，因为在那些会去投票的选民中，有三分之一还在犹豫投谁的票。

为此，各候选人都在频繁举行造势大会或者在媒体中露脸。

法新社指出，不同的民调都显示，应该会进入第二轮投票的两位候选人分别是现总统马克龙和极右翼政党国民联盟的领导人玛丽娜·勒庞。玛丽娜·勒庞的竞选活动注重实地，没有大规模的造势大会，并以法国人的主要关注点购买力为主轴。民调显示，在未来的第二轮投票中，这两位候选人的差距也正在缩小。

法新社还表示，马克龙比较晚才进入竞选活动。马克龙这么做首先是出于政治算计，然后又被乌克兰战争给缠身了。马克龙的策略是不要过多地参与第一轮的战斗，从而专注于第二轮。