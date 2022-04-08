布尔丹性侵指控案司法调查结案：查无时效不予追究

法国/媒体

自今年年初以来，法国名记者让-雅克-布尔丹因性侵犯未遂的案件而被司法系统追扰。但这位72岁的记者今天刚刚赢了案子，法国司法对他的调查刚刚结束，判为无时效不予追究。让-雅克-布尔丹原本制定今年法国总统大选追踪采访计划，面对面实地采访所有总统候选人。此节目已被他人替代。法国共和党总统候选人佩格莱斯曾在面对让-雅克-布尔丹的节目里厉声指责，女性受侵害沉默的时代结束了，你懂吗！而让-雅克-布尔丹的妻子在该电视台的过道里碰遇佩格莱斯时，指控佩格莱斯毁坏了她全家的生活安宁。让-雅克-布尔丹的妻子作为记者，近日前往乌克兰战地采访。

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据雅虎新闻引述报道称，自今年1月以来，记者让-雅克-布尔丹Jean-Jacques Bourdin一直处于媒体的旋风之中。这位72岁的前RMC和BFMTV的明星被指控企图性侵犯。随后，在范妮-阿戈斯蒂尼提出申诉后，巴黎检察院于1月18日展开了初步调查。但根据法新社本周五（2022年4月8日）收到的信息，司法调查卷宗在周四就被了结，决定为不予追究。

该消息今天由让-雅克-布尔丹的妻子安妮-尼瓦特宣布，她宣读记者的律师克里斯蒂安-圣帕莱的一份声明，让-雅克-布尔丹说："我一直坚定地质疑我被指控的事实，"他指出 "这一司法指控公开工具化，对（他）个人和职业生活施加严重攻击，造成破坏与影响。让-雅克-布尔丹说："我感谢所有给予我支持和保留他们信心的人"。

巴黎检察院向法新社证实，调查已经结束，并解释说，作出这一决定是 "由于指控的时效性"。

据该报道，是Fanny Agostini发起了对Jean-Jacques Bourdin的投诉。与他同一电视台的前天气预报主持人和Thalassa节目的前主持人告诉Médiapart，这些性侵未遂事件发生在2013年，当时她24岁。在参加科西嘉岛的卡尔维佩坦克公开赛时，她与这位记者擦肩而过，让-雅克-布尔丹也是这次活动的嘉宾。据称，他在他们酒店的游泳池里对她进行了非常执着的挑逗，并 "抓住她的脖子"，"突然把她拉向他"，"几次 "试图吻她。经过 "挣扎"，她成功地从水中逃出来。该调查杂志还收集了其他妇女的证词，包括西多尼-博内克。

Fanny Agostini的律师Laure Heinich对法新社说："这种结案并不令人惊讶，因为投诉实际上已经失去了时效"，但她感到遗憾的是，她没有得到任何调查的通知，无论是警方还是检察院。

案情糟糕还在于，2月17日，一位61岁的妇女向《巴黎人报》透露，她已向巴黎第16区的警察局投诉让-雅克-布尔丹。她指控他 "性侵犯"、"骚扰 "和 "性外露"。这些行为现在也已经失去时效，因为它们可以追溯到1988年，即三十六年前。

让-雅克-布尔丹完全否认对他的指控。他说从未索吻妻子外任何人。

除了共和党候选人佩格莱斯的强硬立场，绿党候选人雅多拒绝接受让-雅克-布尔丹的采访，并称抵制BFMTV电视台。面对争议，在电视台高层的要求下，让-雅克-布尔丹被从BFMTV和RMC的节目下架走人。

让-雅克-布尔丹按原计划应于今年6月退休。

让-雅克-布尔丹如何申诉对他的指控损伤，目前尚无消息。