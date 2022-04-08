法国总统大选竞选期结束 期待疯狂的投票

法国/总统选举

法国总统选举第一轮的12名候选人周五应结束竞选活动，从巴黎时间午夜（格林尼治标准时间22:00）开始，竞选活动将进入静音。而即将离任的现总统马克龙和他的极右翼对手玛丽莲勒庞之间的激烈对决因民意比分更为迫近而再准备预演。

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法新社说，根据最新的民意调查，在2017年的上一次选举中入围第二轮的2人之间的差距继续缩小。在这场决斗重演的假设中，周四晚间的一项民意调查显示，即将离任的总统在第二轮选举中以52%对48%的比例获胜，但这已经更走进误差范围内的比分。

为了阻止这一最后的结果，激进的左翼候选人让-吕克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon），根据调查排在玛丽莲勒庞之后的第三位，正试图召集左翼选民，敦促他们投出 "有用 "的票，以便让他进入第二轮。

其他竞争者似乎被降级了。但不确定性仍然存在，特别是因为，政治学家帕斯卡尔-佩里尼奥警告说，"这是第一次选举达到如此高的未决定的人的比率，他们改变了自己的意见，大约每两个法国人就有一个属于心意未定者。

在乌克兰冲突的影响下，玛丽莲勒庞开始时没有放开和受益的竞选活动在最后几天重新获得了关注。玛丽莲勒庞获胜的假设现在已经形成，这个假设说，玛丽莲勒庞将成为法国第一位女性和第一位极右翼代表成为总统。

让-马里-勒庞是法国几十年来的极右翼人物，他的女儿成功地抚平了她的政党曾经的粗暴形象，同时在购买力方面开展了令人信服的竞选活动，在乌克兰战争推动下，通胀率上升，购买力问题，成为民众的头等大事。

一些候选人已经宣布了他们将在周日晚上采取的立场：共产党人法比安-鲁塞尔（Fabien Roussel）将阻止玛丽莲勒庞，而身着传统右派色彩的瓦莱里-佩克雷泽（Valérie Pécresse）不会给出任何指示，但会说她将在第二轮投票中投给谁。

法新社说，尽管有这些情况，在法国不断增加的弃权率应该仍然很高。许多政治学家担心，2002年4月21日的记录（28.4%）--让-玛丽-勒庞当时有资格与时任总统雅克-希拉克进行第二轮较量，这是有史以来总统选举第一轮的最高水平，可能会被打破，甚至轻易超过2017年第一轮获票（22.2%）因为这已经不算是一个好比分了。

从巴黎时间午夜（格林尼治标准时间22:00）开始，竞选活动将陷入沉默。候选人的任何公开集会会议、发传单和民调统计数字宣传将被禁止。在周日20:00（格林尼治标准时间18:00）公布结果之前，不会有任何采访、民意调查或结果估计。

然而，一些候选人可能在周六的活动中公开露面。在左翼组织的倡议下，宣布在法国各地举行 "为未来而游行"，以动员人们在第一轮选举前夕投票。

在此期间，候选人致力于走上媒体或做小型旅行，试图说服被叫去投票的4870万法国人民。

周五上午，马克龙在接受巴黎RTL电台采访后，对巴黎郊外塞纳河畔诺伊的一个市场进行了短暂的即兴访问。在45分钟内，总统候选人与店主、顾客和市政雇员进行了交流。马克龙离开时带上了准备献给他妻子布里吉特的花束。此前，马克龙在《巴黎人报》上攻击玛丽莲勒庞，指责她在其社会部分有一个 "误导性 "的方案，也指责她是 "种族主义者，其目的是分裂社会"。

国家联盟（RN）的候选人玛丽莲勒庞则在纳博讷（南部）的一个市场上则反驳说，马克龙 "自从他进入竞选活动以来就非常有攻击性"，据她说，这透露出一种 "某种形式的狂热"。她在法国新闻台franceinfo上说：“我向他悬赏挑战，如在我的方案中找出一个因出身、宗教或肤色而歧视法国人的建议，就才是种族主义。”

玛丽莲勒庞说，"我只有胜利征服的精神，而不知道失败沮丧的精神。"

马克龙反驳她说，他既没有 "过度自信"，也没有什么 "狂热"。