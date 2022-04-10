梅兰雄选民多数表示二轮选举将弃权

法国/政治

法国总统选举中得票率位居第三的梅兰雄对自己的支持率似乎比五年前更为满意，这次他在没有与法共结盟的前提下获得了更高的支持率，不过，汇聚在梅兰雄选举会场位于巴黎第十区著名的冬天杂技院门外的支持者们却颇为失望，他们中绝大多数为年轻人。

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今年三十岁的Loic 向法广表示：“ 我满怀希望了投了Jean Luc 这一票，因为在马克龙执政五年之后，我以为梅兰雄作为候选人应该可以凝聚选民，但是，今天他再次未能进入二轮选举，下一步还必须慢慢的接受现实，接下来的五年将十分艰难，马克龙会推动一些使许多法国人都难以接受的改革。因此我们必须为立法选举做好准备。“

如果说，Loic支持梅兰雄的所有的政策的话，曾经在非洲以及亚洲生活过的另一位支持者却对梅兰雄的外交路线持有保留。

他向法广表示：“我认为梅兰雄的反美主义的世界观比较陈旧过时，他依然停留在美国对南美地区的发动政变等这一段历史上，就我个人，我反对与任何专制国家首脑保持友好关系，无论是在亚洲还是在非洲，马克龙，社会党还是绿党在这方面都很擅长，我期待的是与真正的民主国家展开另类全球化合作，这也是Jean Luc的计划。我在非洲与亚洲工作过，我知道不应该喂养这些独裁者，知道这些独裁政府会使他们的民众受尽磨难，不应该给他们任何援助。“

也有一些年轻的选民对投票支持的绿党或者其他左翼政党的人十分愤慨，一位25，6岁的年轻人向法广表示：“我们中有许多人放弃了自己的初衷，做出了理性的选择，投票支持梅兰雄，今天的选举结果导致第二轮选举将把环境议题排除在外，马克龙会把退休年龄延长到65岁，将进一步推动经济自由化，我认为这是所有左翼选民的责任，他们应该抛弃自己的原先的投票意向，投票支持梅兰雄。“

至于第二轮选举，法广遇到在在场的支持者几乎都表示会弃权，除非民调显示极右党可能赢得选举。至于梅兰雄会在二轮选举中支持马克龙还是勒蓬，他的回答立场鲜明：“不要将一张选票给玛丽娜· 勒蓬“。