法国4870万选民开始总统选举第一轮投票

法国，选举

法国周日（4月10日）举行总统选举第一轮投票，4870万登记选民将投票给包括寻求连任的马克龙在内共12名参选人，其中获选票最多的2名候选人将于4月24日进入第二轮、即最后一轮投票。

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法国本土的投票站已于早8点开放投票，为实施新冠防疫，选民在投票站被建议佩戴口罩，但并非强制。在全国约35000个乡镇中，绝大多数投票截至到晚上7点，但在几个主要城市，投票可开放到晚上8点，届时将公布第一批出口民调的预测结果。

第二轮投票将于两周后的周日、即4月24日进行。由于新冠疫情和突发乌克兰战争的影响，此次法国大选的竞选活动被推迟，直到投票前几天，竞选活动才不断密集，候选人的以集会、媒体采访、网络社交平台互动及其他竞选活动，试图说服尚未确定的选民，争取更多选票。

民调预测此次投票或出现高弃票率，甚至可能超过2002年创下的弃权率（28.4%）的历史最低记录。

2017年的上一次法国总统选举，第一轮投票弃票率为22.23%，第二轮投票的弃票率为25.44%。

内政部将在周日中午给出有关此次投票参与率的第一批数字。

由于时差原因，一些海外省已经从周六开始提前投票，在法属波利尼西亚，截至到当地时间17:00的投票率为23.78%，而2017年第一轮投票的同一时间的投票率为43.97%。

在新喀里多尼亚，中午时分的投票率达到上限，为17.59%，而五年前同一时间的投票率为19.86%。

同样，一些居住在国外的法国选民也提前进行投票，但受到上海正在实施的疫情封禁措施影响，据法国使馆此前宣布，在上海的五千多名法国选民将无法前往使馆参加此次大选的第一轮投票。