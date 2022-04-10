白宫担心勒庞当选法国总统将瓦解北约抗俄联盟？

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法国10日举行总统大选首轮投票，政治新闻网站POLITICO报导，白宫担心如果亲俄的极右政党民族阵线候选人玛丽．勒庞（Marine Le Pen）当选，可能使北约抗俄联盟瓦解。

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报道说：第三次竞选法国总统的勒庞，过去两周因为减少煽动性言论、关注民生议题而声势鹊起，被称作“2.0版勒庞”。过去一年法国天然气价格上涨三成五，数百万人挣扎求生。最近勒庞在电视辩论会上被问到法国该不该停止从俄国进口油气，她回答：“我们是想死吗？在经济上，我们会死！我们得为人民着想。”

拜登政府三名资深官员担心，一旦同情俄国总统普京的勒庞当选，可能扰乱西方抗俄联盟，颠覆法国作为欧洲主导者的地位，并使北约其他成员国领袖对于留在北约感到动摇。

勒庞领导由其父亲创立的极右反移民政党，自我定位为抱着善意的民粹主义者，但她对于移民和伊斯兰教的政见仍然激进，她打算当选后禁止穆斯林女性在所有公共场所戴面纱，并停止让外国人享有跟法国公民同样的社会福利。

此外，勒庞不畏旁人眼光，公开表示欣赏普京，曾在2017年到莫斯科会见普京。虽然俄国入侵乌克兰后，她稍稍与普京切割，但她对于普京发动战争的理由公开表达同情，并说不愿实施西方对俄国的部分强硬制裁。