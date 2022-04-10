法国/政治/总统选举

[直播] 2022法国总统选举第一轮投票结果：马克龙和勒庞 胜出进入第二轮 ，反应 、分析

发表时间：

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI
作者： 艾米
5 分钟

法国4870万选民2022年4月10日参加第一轮总统选举投票。经过几个月的非典型竞选活动，周日第一轮总统选举的悬念越来越大，而弃权的情况预计会很严重。 有12名候选人参加竞选，只有前两名可以获得参加定于2022年4月24日星期日举行的第二轮竞选的资格。请关注法广直播跟踪法国总统选举第一轮投票结果

广告

 

法国传统两大政党 左翼社会党和右翼的共和党在总统选举中创历史最低记录，低于极左和极右候选人

根据民调机构周日晚间的估计，社会党候选人安娜·伊达尔戈（Anne Hidalgo）在第一轮中获得约2%的选票，而共和党的瓦莱莉· 佩克雷斯Valérie Pécresse则接近5%或更少。

 

法国总统大选第一轮投票结果，20点第一批官方公布的估计结果显示：

埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron)：28.1%

玛丽娜·勒庞 (Marine Le Pen )：  23.3% 

两人成功进入第二轮。 与2017年的结果一样。

 

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle.
Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI

 

►法兰西不屈服党的让-吕克·梅朗雄排名第三（20.1%），但将被淘汰

   再征服党埃里克 ·泽穆尔(Eric Zemmour)（7.2%）和共和党 瓦莱莉· 佩克雷斯 （Valérie Pécresse）（5.0%）。

 

根据民调机构的估计，弃权率将比2017年高4至6个百分点，在24%至26.5%之间。

► 巴黎时间下午5点，投票率为65%，比2017年下降四个百分点。

A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais francesas, às 17h00 locais, fixada nos 65%.
A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais francesas, às 17h00 locais, fixada nos 65%. © FMM

► 预计到晚上8点，即最后一个投票站关闭时，会有第一批估计结果。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917