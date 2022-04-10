[直播] 2022法国总统选举第一轮投票结果：马克龙和勒庞 胜出进入第二轮 ，反应 、分析

法国/政治/总统选举

法国4870万选民2022年4月10日参加第一轮总统选举投票。经过几个月的非典型竞选活动，周日第一轮总统选举的悬念越来越大，而弃权的情况预计会很严重。 有12名候选人参加竞选，只有前两名可以获得参加定于2022年4月24日星期日举行的第二轮竞选的资格。请关注法广直播跟踪法国总统选举第一轮投票结果

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►法国传统两大政党 左翼社会党和右翼的共和党在总统选举中创历史最低记录，低于极左和极右候选人

根据民调机构周日晚间的估计，社会党候选人安娜·伊达尔戈（Anne Hidalgo）在第一轮中获得约2%的选票，而共和党的瓦莱莉· 佩克雷斯Valérie Pécresse则接近5%或更少。

► 法国总统大选第一轮投票结果，20点第一批官方公布的估计结果显示：

埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron)：28.1%

玛丽娜·勒庞 (Marine Le Pen )： 23.3%

两人成功进入第二轮。 与2017年的结果一样。

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. © RFI

►法兰西不屈服党的让-吕克·梅朗雄排名第三（20.1%），但将被淘汰

再征服党埃里克 ·泽穆尔(Eric Zemmour)（7.2%）和共和党 瓦莱莉· 佩克雷斯 （Valérie Pécresse）（5.0%）。

根据民调机构的估计，弃权率将比2017年高4至6个百分点，在24%至26.5%之间。

► 巴黎时间下午5点，投票率为65%，比2017年下降四个百分点。

A taxa de participação na primeira volta das eleições presidenciais francesas, às 17h00 locais, fixada nos 65%. © FMM

► 预计到晚上8点，即最后一个投票站关闭时，会有第一批估计结果。