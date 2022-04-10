总统选举：第一轮后首个民调 马克龙第二轮将战胜勒庞，但得票接近

法国总统选举/第二轮/民调

埃马纽埃尔-马克龙和玛丽娜-勒庞是有资格参加第二轮总统选举的两名候选人。

根据周日第一轮投票后进行的第一次民意调查，即将卸任的法国总统马克龙将在第二轮中赢得对玛丽娜-勒庞的对决，得票率在54%和51%之间，而极右翼的国民联盟（RN）候选人的得分是46%-49%。

广告 继续浏览后续

因此，可以说两人的比分将比五年前更加接近，当时埃马纽埃尔-马克龙以66.1%的选票赢得了胜利，而勒庞则是33.9%。据不完全的估计，两人都有资格参加周日的第二轮选举，现任总统获得约28%的选票，玛丽娜-勒庞获得约23%的选票。

据TF1/LCI/ParisMatch/SudRadio的Ifop-fiducial民调，第二轮的最接近比分是51%-49%。

Elabe为BFMTV/RMC/L'Express/SFR进行的民调显示，马克龙的支持率为52%，而RN候选人为48%。

另外两项调查的结果是54%-46%。

具体看，根据Ifop的数据，共和党候选人佩克雷斯（Valérie Pécresse）约有三分之一（35%）的选民会投票给马克龙，同样多的人投票给勒庞，其余30%的人选择空白或无效投票或弃权。但OpinionWay认为，43%的共和党选民会支持即将离任的总统，而27%的人支持极右翼候选人。

而对于Elabe，44%的共和党选民会支持即将离任的总统，而40%的人支持玛丽娜-勒庞。

根据Ifop的数据，让-吕克-梅朗雄的选民也非常悬殊：33%支持马克龙先生，23%支持勒庞，44%空白、无效或弃权。根据Opinionway的数据，即将离任的总统将有27%，玛丽娜-勒庞则有21%。而根据埃拉贝的说法，国家元首为35%，RN候选人为34%。

根据Ifop的数据，四分之三的极右翼论战者埃里克-泽穆尔的选民说他们想投票给RN的候选人，而只有4%的人想投票给即将离任的总统。

Ifop民意调查于周日晚上8点01分至9点进行，从代表法国18岁以上人口的1004个样本中抽取了968名在选举名单上登记的人。误差率为3%。

OpinionWay的调查也是在周日进行的，样本为1,739人。Elabe的民意调查是在周日晚上8点以后进行的，有1509人参加。