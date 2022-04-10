马克龙和玛丽娜-勒庞二轮对决

马克龙胜出第一轮

据不完全统计，现任总统马克龙第一轮获得27.37%选票；他的对手极右翼国民联盟玛丽娜勒庞得票率为25.62%；第一轮投票结果显示，马克龙和玛丽勒庞进入第二轮选举。第二轮投票日为4月24日。勒庞一轮获胜之后表示：法国急需一场巨变。马克龙感谢绿党、社会党、共和党、共产党候选人对他的支持；马克龙表示：15天之后的第二轮投票将对法兰西和欧洲具有决定性意义。

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在第一轮投票中，左翼政党“法兰西不屈服党”让-吕克·梅朗雄得票率为19.84%；竞选初期曾被看好的极右翼独立候选人埃里克·泽穆尔(Éric Zemmour)得票率为6.59%，比此前多次民调的10%以上的选票预估低了很多。

法国传统右翼“共和党”党内推出的总统候选人佩克雷斯得票率很低，约为4.8%。法国绿党总统候选人雅尼克·雅多（Yannick Jadot）得票率没有超过5%，为4.3%。

曾为牧羊人的抵抗运动！（Résistons!）、此届总统候选人拉萨尔（Jean Lassalle）得票率为3.2%；法国共产党总统候选人鲁塞尔（Fabien Roussel）为2.6%。

法国社会党总统候选人、巴黎市长伊达尔戈（Anne Hidalgo）得票率约1.8%；她为社会党在总统选举中创下了新低。伊达尔戈（PS）败选后表示说：为遏制法国极右势力；呼吁曾支持她的选民在第二轮选举中把选票投给现任总统马克龙。佩克雷斯和共产党总统候选人鲁塞尔做出了同样的呼吁。绿党候选人雅多（Yannick Jadot）也呼吁投票支持马克龙“阻止极右翼”。

“法兰西不屈服党”让-吕克·梅朗雄虽然没有明确表示在第二轮投票中支持马克龙。但他在媒体上三次重申：绝不能把一张选票投给玛丽娜-勒庞。