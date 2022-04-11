德国《世界报》：法国第二轮选举可能引发更大的地震

俄罗斯

法国第一轮总统选举引发德国媒体多方忧虑。

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马格德堡出版的《人民之声报》写道：在欧洲团结一致比以往任何时候都更为重要的时候，右翼民族主义似乎就要压倒最重要的欧盟国家之一。但结果还是不是那么回事。马克龙在第一轮总统选举中，还是击败了他永远的对手玛丽娜勒庞，取得了令人信服的胜利。根据民意调查，选举前犹豫不决的选民大部分还是投了自由和稳定的票。但这不能说明马克龙在第二轮选举中有把握获胜。

德国《世界报》认为，在第一轮选举中，马克龙领先。但勒庞现在拥有空前的机会，在两周内成为法国总统。这可能会给乌克兰带来厄运。并为德国迎来一个真正的转折点。第一轮选举免除了马克龙与勒庞平起平坐甚至落后于她的耻辱。但这也就是现任总统可以从第一轮选举中获得的唯一积极的东西了。新纳粹给勒庞投票还只是小事儿。但第一轮选举结果跟地震差不多，而且不排除在两周后的决选中还会发生更猛烈的余震的可能。果真如此，其后果可能是灾难性的。

《柏林日报》认为，法国第二轮选举将是位于马克龙和勒庞之间的方向性选举。在第一轮选举中，亲欧盟的马克龙勉强获胜。但在第二轮选举中，他必须迎战“法国优先”的勒庞。批评家们认为，现任总统马克龙从大部分选手的弱点上获益，被视为是危机处理专家。而勒庞则突出自己亲近民众。法国的第二轮选举将确定方向，对欧洲也是如此。如果勒庞获胜，这将是继英国脱欧和特朗普2016年在美国大选成功后对欧盟的又一次冲击。勒庞主张“法国优先”的民族主义政策，她可以让她的国家终止重要的欧盟改革项目。当然，勒庞已经放弃了法国退出欧元区等极端立场。但如果她担任总统，她与布鲁塞尔的对峙是肯定会出现的。她的胜利也可能危及欧洲对俄罗斯的统一战线和对乌克兰的支持。因为勒庞已经宣布，一旦战争结束，在可预见的未来，俄罗斯可以再次成为欧洲的伙伴。德法两国的密切合作也将受到打击。德国可能会失去作为法国首选合作伙伴的地位。法国可能会更倾向于像匈牙利和波兰那样的欧洲怀疑主义阵营。