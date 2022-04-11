时隔五年，又一次马克龙将与勒庞对决，街访巴黎选民的看法

2022法国总统大选

法国大选第一轮投票结果在4月10日晚间出炉，马克龙和勒庞时隔5年将在第二轮投票再次对决。这种决战组合让并未投票给这两人，或者出于对局势的考量而违反本心投票给两者之一的选民产生了复杂情绪。点击以下内文视频，了解详情。

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Stéphane Reveault © AP

4月11日星期一，巴黎街头的一些民众对法国大选第一轮投票的结果做出反应，他们在第一轮投票中没有投给马克龙或者勒庞，又或者并不是真正出于对其的全心支持而给两者之一投票。美联社11日报道称，虽然一些民调显示第二轮投票中马克龙将会获胜，但勒庞的极右翼党从未像现在这般有潜力逼近成功。

在美联社的采访中，许多巴黎选民对再次出现马克龙对决勒庞这一决斗配置感到失望，并预计法国将将面临艰难的时刻。

斯蒂芬·雷沃表示，“我没有投票给马克龙或者勒庞，我也不希望他们两人进入第二轮”，“所以现在我们又开始了（跟5年前一样的对决组合），我感觉到未来几年会很棘手，会出现很多抗议示威，但谁知道呢？或许我们的总统（马克龙）这一次会听到民众的呼声，做出变革吧”。

另一位巴黎选民帕斯卡尔表示：“马克龙对决勒庞的这种决战组合让人感到抑郁，因为马克龙已经当了5年的总统，我们看到了他给医疗体系，教育体系带来的影响。而他的对面，是一个极右翼的政党。如果不是泽穆尔的另外一个极右党横空出世，勒庞的极右翼党第一轮投票可能会有更高支持率，这样的决战组合让人抑郁”。

年长的巴黎选民凯瑟琳表示：“我觉得大家想法都差不多吧，都对这种重现5年前决战组合的配置感到比较失望，在这种决战组合配置之下，让我们去投票，着实挺烦闷无聊的”。

同一天，马克龙在法国北部经济萧条的传统亲勒庞阵营地区继续他的竞选活动，与此同时，勒庞的阵营造势者们将开会制定冲刺4月24日第二轮角逐的策略。