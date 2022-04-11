法国宪兵队抵达乌克兰 查受害者身份

法宪兵队抵达基辅

法国宪兵司法中心指挥官帕特里克·图伦将军周一告诉法新社，周一派往乌克兰法国宪兵的主要任务是查明受害者并确定他们的死因。

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将军介绍说： “这支来自国家宪兵队 (IRCGN) 犯罪研究所的 16 名宪兵队基本上由识别专家组成，并由两名弹道专家和一名炸药专家的配合”。

他继续说道：他们的任务有一个“不确定”的持续时间，但已经计划好相互轮班。 “从周二开始，他们将在基辅查找”。他们将“受到乌克兰安全部队的保护”。

“国家宪兵队是欧洲仅有的能够在两小时内将自己投入到战区的技术结构之一”，无论是战区（特别是在马里）还是发生了自然灾害。

除了用于 DNA 分析的移动实验室外，该团队还带着 7 辆车，其中包括一辆载有 12 个“太平间”冰柜的卡车，用于存放尸体解剖。它是完全自主的，因为它具有特别是电力供应的手段。

这位将军坚持说：“我们在那里为受害者，帮助家人找到他们的亲人，确认尸体并确定死因”，将军强调这是法国和乌克兰之间的合作。随后，他表示，“将建立一个国际结构，其他国家将派出小组前往现场”，以参与国际刑事法院（ICC）对在乌克兰犯下的“战争罪”的认定和调查。

周日，乌克兰司法部门表示，自入侵开始以来，基辅地区已有 1,222 人丧生，但没有具体说明他们是否全部是平民。

在基辅西北部布查的一条街道上，一张20具身着便衣的尸体照片传遍了世界。乌克兰当局谴责俄罗斯军队的“战争罪”，莫斯科立即予以否认。周五，法国总统马克龙表示，法国正在“收集证据”揭露乌克兰的“俄罗斯战争罪行”，并宣布向该国派遣法国宪兵和地方法官。