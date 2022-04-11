法国市场分析师：大选马克龙第一回合胜，外国投资者松了口气

2022法国总统大选

一位法国市场分析师周一指出，现任法国总统马克龙在第一轮选举中领先于玛丽娜·勒庞的结果，让“市场和外国投资者都松了一口气”。路透社分析称，勒庞若获胜，可能会在法国引发类似于英国在2016年投票离开欧盟所导致的冲击波，波及整个欧洲。点击以下内文视频，了解详情。

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Stéphane Reveault © AP

马克龙在第一轮法国大选中赢得超过预期的成绩后，周一欧元走高，法国和德国债券收益率之间的利差收窄。

Montsegur Finance 的负责人兼创始人 Francois Chaulet 表示：“我们可以观察到，随着本周一市场开盘，我们将恢复到完全正常的状态”。“这意味着上周有一点紧张，今天这种紧张正在消散”。

路透社分析称，勒庞若获胜，可能会在法国引发类似于英国在2016年投票离开欧盟所导致的冲击波，波及整个欧洲。

Francois Chaulet表示：“我认为马克龙先生在过去五年中政策最好的影响之一，就是法国（对投资者）的吸引力。他重新让外国投资者对法国产生信心，这是通过稳定的财政政策做到的，同时他还给外国企业提供一定的保证，在研究，税收抵免等领域给这些外国企业一定的回馈。这些税收领域的政策支持被市场感知到了。法国作为外国投资者的投资目的地的排名几年当中大幅上升，而这正是勒庞的阵营无法去深耕的领域之一，他们起到的作用是恰恰相反的”。

“马克龙先生和勒庞女士之间的第二轮竞逐将比我们想象的更激烈，比五年前更紧张。根据近期的预测，如果勒庞女士的民意动态继续保持下去，我们可能会重新面临（市场）紧张局势，外国投资者的担忧情绪会增加”。

“在法国，有这么一个长期存在的政党，但它一直没能坐上承担国家责任的位置。勒庞女士政党的全国代表权非常弱，包括在议会里，代表们都较弱，他们在国家责任方面的履历较为苍白”。