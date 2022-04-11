法国2022大选 多项民调预测马克龙第二轮投票将惊险获胜

根据周日(10日)总统大选第一轮投票后进行的第一批的民意调查结果，即将卸任的总统将在第二轮中以 54% 到 51% 之间的得票率击败法国国民联盟RN的总统候选人玛丽娜·勒庞，但却将是惊险的获胜。

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根据费加罗报与巴黎人报同时报道指出，根据周日总统大选第一轮投票结束后进行的第一批的民意调查结果，即将卸任的总统马克龙将在第二轮中以 54% 到 51% 之间的得票率击败法国国民联盟RN的总统候选人玛丽娜·勒庞，而勒庞的得票率为 46%-49%之间。

根据内政部提供的100%市政当局的选票统计，伊曼纽尔·马克龙以27.84%的得票率在第一轮中排名第一，领先于获得23.15%的玛丽娜·勒庞。 极左派的法国不屈服党主席梅朗雄Jean-Luc Mélenchon 以 21.95% 排名第三。

第一轮投票结果，弃权率超过四分之一（26.31%）。

截至昨晚，一些落选的候选人呼吁自己的支持者，第二轮投票要马克龙，例如：社会党的巴黎市长伊达尔戈 Anne Hidalgo 、共和党的佩克雷丝 Valérie Pécresse 、欧洲生态绿党的雅多 Yannick Jadot 、法国共产党的鲁塞尔 Fabien Roussel ，他们都呼吁投票给马克龙。

第一轮获票率排在第 3 位的梅朗雄没有给出任何投票指示，而是重复了 3 次说：“我们不能把任何一张选票投给勒庞夫人。”

另外，周一，两位入围的总统候选人立刻展开第二轮的竞选行程。马克龙表示，不排除针对养老金改革问题举行公投。

第一轮胜出的前两名候选人马克龙和玛丽娜·勒庞，两人之间即将到来的决斗看起来像是 2017 年。但很多事情都发生了变化，这可能会改变投票意向的逻辑，以及对共和党阵线的呼吁。