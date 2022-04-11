马克龙阵营大选夜集会全记录 马克龙：未来的日子里，我们将不遗余力地努力

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法国共和国前进党总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)的2022年总统大选第一轮选情夜集会，4月10晚在位于巴黎西南部的凡尔赛门展览中心第6大厅举行。马克龙最终与法国极右翼政党、国民联盟党的总统候选人勒庞（Marine Le Pen）成功进入第二轮总统大选。他们二人也继5年后将再次角逐法国总统的大位。

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马克龙与夫人布丽吉特（Brigitte Macron）当天稍早在位于法国北部的海滨城市勒图凯（Le Touquet）投下了他们自己的选票。在投票结束后，马克龙一行回到了位于巴黎市中心的总统府——爱丽舍宫等待当晚8点电视揭晓第一轮总统大选结果。而来自37个国家逾700名记者，包括125家外国媒体的媒体从业人士赶到巴黎凡尔赛门展览中心，以记录马克龙竞选团队举办的选情夜活动。

与5年前的竞选活动相比，或许是因为马克龙在此次选举中受到乌克兰战争等重大事件影响采取了保守和守成的竞选策略，周日晚在巴黎参加其选情夜活动的民众人数并不像上次大选一样众多。巴黎的马克龙支持者们当晚6时开始陆续进入大厅聚集，然而到了距离首轮竞选结果揭晓前一小时，马克龙支持者与到场的记者人数看起来才平分秋色。

当天下午，经比利时媒体报道的出口民调显示，马克龙和勒庞似乎将顺利进入第二轮大选，以角逐下届法国总统大位。随着时间的推移，马克龙的支持者们在距离电视结果揭晓前约半小时也逐步填满了会展大厅，他们中很多人手持法国、欧盟和写有“马克龙与您同在”口号的旗帜。

人群中也不乏法国现政府中的多名部长和马克龙政党的国民议会和欧洲议会议员们出现。到场助威的包括法国经济和财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）、欧洲事务国务秘书博纳（Clément Beaune）和政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）等政要。参加集会的马克龙的支持者们年龄不一，有不少的年亲人、拖家带口的中年夫妇及老年支持者。

到了晚8点整时，法国电视2台正式公布了首轮总统大选的结果，马克龙和勒庞成功进入第二轮。在巴黎选情夜集会的马克龙的支持者随即挥舞起法国和欧盟的旗帜，并高呼起：“还有一年、两年、五年（总统任期时间）”，及“马克龙总统！马克龙总统！”等口号。

马克龙竞选团队的一名支持者告诉记者说：“我们已经被告知一个星期了，我们的选情不好，人们不理解。但人们越来越晚才下定决心（向谁投票），而我们在白天有一个选情的提升。今天早上，我们被告知，（马克龙）他甚至不会进入第二轮。然后今天下午我们被告知，他将以24%的比例并列。最后，这一结果甚至比他在乌克兰（战争）之前的支持率还要高。”

在得知自己成功进入第二轮大选后，马克龙和夫人一行在警车的护卫下从爱丽舍宫乘车赶到了选情夜集会现场。法国各大电视台的随行记者也乘着摩托车全程记录了这位总统及总统候选人的行程。巴黎凡尔赛门展览中心大厅内的支持者们则观看着现场直播，等待马克龙的到来。

在大约30分钟的车程后，马克龙走上台前向他的支持者和媒体镜头挥手致意。他随后站在旁边放有法国和欧盟旗帜的讲台前发表了第一轮大选胜选的讲话。马克龙在13分钟的演讲一开始时对参加此次大选的近乎所有总统候选人都表达了感谢，特别是那些在败选后呼吁他们的支持者在第二轮的大选中给马克龙投票的各党派候选人。

马克龙在讲话中说：“4月10日星期日，你们中的3600多万人行使了投票权，这是一项被前几代人征服的权利，我想感谢所有为我投票的同胞。他们的信心，你们的信心使我感到荣幸，使我有义务，激励着我。 ”

马克龙说：“我想向所有的候选人表达问候，娜塔莉·阿尔托（Nathalie Arthaud）、尼古拉·杜邦-艾尼昂（Nicolas Dupont-Aignan）、安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）、 让·拉萨尔（Jean Lassalle）、雅尼克·雅多（Yannick Jadot）、让-吕克·梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）、菲利普·普图（Philippe Poutou）、法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）和埃里克·泽穆尔（Eric Zemmour）。”

马克龙呼吁他的支持者们向这些竞选对手鼓掌。他接着说：“我们竭尽全力捍卫我们的信念，但我们也尊重每一个人”。马克龙补充说：“我感谢安妮·伊达尔戈、瓦莱丽·佩克雷斯（Valérie Pécresse）、亚尼克·雅多和法比安·鲁塞尔，他们今天晚上已经给予我支持。”

马克龙指出，“有些（候选）人是为了阻挡极极右翼掌权而这样做，不是出于（对我的）支持，（但）我尊重这一点。”他特别指的是获得第三名的不屈法国党总统候选人让-吕克·梅朗雄，后者在选举结果揭晓后的讲话中重复三遍说，在第二轮不要向极右翼势力投票。马克龙对此评论道：“我想向他们的清醒致敬。”

马克龙在演讲中呼吁成立“一个伟大的团结和行动的政治运动”，这超越了政见“分歧”。他说：“我希望向所有想为法国工作的人伸出我的手。我已经准备好发明一些新的东西，把信念和敏感性结合起来。”

马克龙随后针对勒庞的选民发表讲话说：“我想在未来的日子里说服他们，我们的（选举）项目是对他们的恐惧和时代挑战的一个比极右翼更坚实的回应。”他还警告说：“让我们不要犯错，什么都没有决定，我们在未来两周的辩论对我们的国家和欧洲来说是决定性的。”

马克龙在讲话中还陈述了他的竞选纲领。他提到的主张包括，“我想要一个接受气候和生态挑战的法国”，“我想要一个坚决反对伊斯兰分裂主义的法国（......），一个阻止穆斯林或犹太人（在校园）按其宗教规定就餐的法国，那不是我们”。他强调：“（支持）购买力的唯一（选举）项目，是我们的！”。马克龙提到了面对第二轮选举将倍加努力拉票，并称：“未来的日子里，我们将不遗余力地努力，因为什么都还没有定论。”

演讲结束后，马克龙走下讲台与站在护栏前排的支持者们一一握手致意，并简短地接受了电视采访。在场的一名退休的马克龙支持者在接受本台采访时，当被问及如果马克龙成功连任，他希望其关注哪些话题，这名支持者回答说：“我们曾说过马克龙是凭着一支左脚（左翼政策承诺）和一支右脚（右翼政策承诺）在上次当选的，我们总体观察到他在首个5年的总统任期中着重右脚前进，我心怀希望他接下来能平衡左右，左脚在未来的5年中要凸显出来。”