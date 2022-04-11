马克龙VS勒庞：两个几近相反的竞选方案对比

法国/总统选举

2022年大选第一轮结果出炉后，埃马纽埃尔-马克龙和玛丽娜-勒庞再次占据榜首，几乎可以将2017年第二轮总统选举的海报拿出来再用。两周后的4月24日，选民将不得不在两个项目之间做出决定，进入第二轮总统选举的两位候选人在经济、机构、能源，政治，欧洲，移民等领域都有极大的分歧，但还是有些一致性。法国偏右翼的费加罗报刊文予以对比分析。

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在养老金问题上分歧很大

文章认为，进入第二轮的两位决赛选手在经济方面观点有一定的一致性。两人都主张自由主义或干预主义的经济政策。两人还赞成降低遗产税和取消视听许可证费。

然而，玛丽娜-勒庞在某些方面与埃马纽埃尔-马克龙不同。例如，她主张废除房地产财富税，并以新的金融财富税取而代之。她提议将能源的增值税降低到5.5%。她还希望将高速公路重新国有化。

埃马纽埃尔-马克龙希望将特殊的免税和免税奖金的数额增加两倍。他还希望将 "实际活动 "作为支付积极团结收入（RSA）的条件，并根据就业市场的情况调整失业保险的规则。

最重要的是，两位候选人在养老金问题上相互对立——这可能会成为两轮之间进行的辩论会主要话题之一—— 勒庞为60岁的法定退休年龄辩护（针对在20岁以前工作和工作了40年的人）。另一方面，马克龙希望将退休年龄提高到65岁，并仍在考虑进行更广泛的养老金改革。

能源：在核电方面达成一致，在可再生能源方面没有达成一致

在其方案中，马克龙为法国核工业的复兴辩护，建造首批六座新一代的发电站。他还赞成发展太阳能和风能（包括在2050年前建立50个海上风电场）和氢能。他还希望在欧洲的边境地区引入碳税，并以可承受的价格提供电动汽车出租。

勒庞也赞成核电。然而，她希望暂停风力和太阳能发电。她的方案还包括在宪法上承认动物的法律地位。

费加罗报指出，两位候选人都因其环境提案的缺陷而受到一些独立组织的批评。转变项目智囊团The Shift Project质疑玛丽-勒庞关于环境转型的 拟议战略的可信度。至于马克龙，因为他回答得很晚，所以该协会没有对其方案予以分析 。气候行动网络在分析总统选举中两位入围者的环境方案时，也对他们的承诺提出质疑。

政治：公投VS大辩论

勒庞所期望的体制改革是国民联盟计划中的永久重要主题。首先，利用公民投票，让民众投票决定某些问题，无论是政府还是选民的倡议，都进行公民倡议公投。这位极右翼候选人还希望引入比例代表制，并恢复被希拉克改革的七年总统任期，但不可连任。

另一方面，埃马纽埃尔-马克龙并不是全民投票的忠实支持者。在他五年的任期内，他没有使用过。然而，自 "黄背心 "危机以来，他已转为采用协商方式。在竞选期间，这位候选总统多次表示，他希望让公民更多地参与政治决策，就重大改革进行 "新的大辩论"，这将是 "经常性的"。

在欧洲问题上存在明显分歧

2022年与2017年一样，马克龙将自己定位为一个公开的亲欧候选人。即将卸任的总统利用法国目前担任欧洲联盟轮值主席的机会，强调其方案的这一方面。他特别提出要确保欧洲的能源自主权，并加强欧洲军队的能力及其协调。

另一方面，勒庞也已经改弦易辙，不再直接提出脱欧或放弃欧元。但是，她在这一领域处于一个微妙的位置，因为她的方案中有很大一部分在目前的欧洲条约框架下仍然是不适用的。她主张重新谈判这些文本，但也还声称要奉行法国法律高于欧洲法律的原则，并冒着让法国受到欧盟驱逐的风险。

外交政策，另一个有分歧的问题

埃马纽埃尔-马克龙和玛丽娜-勒庞都表示，他们希望迅速解决乌克兰的战争，并拒绝让法国成为交战国。但是，虽然现任总统一直是对俄罗斯实施制裁的推动力量，但国民联盟候选人认为这些制裁威胁到了法国人的购买力。

马克龙并不想中断与俄罗斯总统普京的对话。勒庞的政党——继续向一个俄罗斯债权人偿还贷款——走得更远，并在其方案中提议寻求 "在某些基本问题上与俄罗斯结盟"，如欧洲安全。

第二轮的两位候选人都注意到克里姆林宫希望乌克兰不要加入北约。然而，与现任总统不同，勒庞女士赞成法国在乌克兰战争后以独立和军事主权的名义离开北约的综合指挥部。

总统候选人在自由贸易条约方面也存在分歧。主权主义候选人勒庞承诺反对正在谈判的条约，比如将欧盟和加拿大联系起来的CETA，而马克龙认为，尽管有人批评该协议可能对环境造成影响，但该协议正朝着 "正确的方向 "发展，应该完成。

在移民问题上，玛丽娜-勒庞要激进得多

埃马纽埃尔-马克龙和玛丽娜-勒庞都在限制庇护权的路线上。前者建议为驱逐被拒绝的人提供便利；后者希望这些申请在任何移民之前向法国驻外使馆提出。

同样，两位候选人都赞成收紧获得法国国籍的途径，尽管程度不同：即将离任的总统希望以掌握法语为条件，而他的竞争对手则希望废除出生地主义和通过婚姻自动获得国籍的规定。她还打算在《宪法》中列入可导致丧失国籍的情况。

马琳-勒庞还赞成有计划地驱逐 "非法移民、犯罪分子和外国罪犯"，以及无证未成年人。她还声称，通过对社会援助实行她的 "国家偏好"，排除外国受益人，每年可以

在社会问题上的对比不太明显

在教育方面，即将离任的总统希望增加教师的工资，但他们会有新的任务，而玛丽娜-勒庞则打算无条件地每年增加3%的工资，将每班的学生人数限制在小学20人，中学30人。在教育方面，前者打算将数学重新纳入高中的核心课程，改革职业路线并促进学徒制；而后者则首先希望扭转高中毕业会考Bac的改革，并取消原产地语言和文化的教学。

埃马纽埃尔-马克龙在其五年任期内向所有妇女开放了医学辅助生育，而玛丽娜-勒庞则反对这样做。与2017年不同的是，国民联盟候选人不再提议废除同性伴侣的婚姻，但引入公民倡议公投可能是重启其中一些辩论的一种方式。

即将离任的总统将性别平等作为其 "五年任期内的重大事业"，他希望普及职业平等指数，同时对不平等的公司进行经济制裁。勒庞在长期反对2000年的均等法之后，姗姗来迟地宣布自己赞成该法，但她并没有就这些问题进行竞选。然而，在家庭暴力的主题上，她赞成更迅速地将施暴的配偶和前配偶送上法庭，而即将离任的总统则希望建立一个家庭暴力实施者的档案。

两位候选人还强调了他们对激进伊斯兰教的反对。马克龙先生打算打击 "分裂主义"，严格控制外国对宗教的资助。国民联盟主席更进一步，呼吁禁止在街上和陪同孩子上学时佩戴面纱。