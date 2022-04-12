乌克兰人创造新词，来表达对法国缺乏行动的不满

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乌克兰人创造新词，来表达他们对法国总统马克龙的不满，乌克兰人不满法国在俄罗斯入侵乌克兰问题上缺乏行动。

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根据法国巴黎人报的报道，乌克兰人创造的新词是“macronete”,可以翻成法文“macroner”。这个字的前半部分是“macron”，就是法国总统马克龙的法文写法，后半部分是“er”，这是一个后缀，让马克龙这个名词变成了动词，作为名词的“macron”在中文中翻译为马克龙，根据通常的翻译方法，作为动词的“macroner”也翻译为马克龙。乌克兰人之所以创造这个新的动词马克龙，是为了谴责法国在俄罗斯入侵面前的缺乏行动。

动词的马克龙到底是什么意思呢？根据BFM电视频道说，根据社交媒体上发布的一本战争相关词汇词典，新的动词马克龙的意思是“非常担心某种情况，但是却什么也不做”。BFM电视频道援引巴黎人报说，这个新的动词将会在乌克兰流行起来。“停止马克龙”的表达方法也正在进入人们的日常语言中。

BFM电视频道指出，自乌克兰战争开始以来，马克龙与普京的电话交谈成倍增加。但他俩迄今为止的讨论没有取得任何切实的结果。在俄罗斯入侵乌克兰之前两周，马克龙曾前往莫斯科与普京会面，也是没有切实的结果。

马克龙与普京的不断对话激怒了一些乌克兰人。