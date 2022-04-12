法国前总统萨科齐表白 第二轮投票支持现任总统马克龙

前法国总统萨科齐周二(12日)表白宣布，他支持即将卸任的总统马克龙，在第二轮投票中，他将会把选票投给马克龙。法国大选已进入第二轮竞选造势活动，马克龙和强劲对手极右派候选人玛丽娜·勒庞都抓紧时间前往地方造势，开拓争取选票。

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前法国总统萨科齐周二表白说，他在大选第二轮投票中，会把选票投给现任总统马克龙，因马克龙是“当前形势下唯一能够采取行动的人”。

法国大选第一轮结束，马克龙和强劲对手极右派候选人玛丽娜·勒庞胜出后，两人积极进入第二轮竞选造势拉票活动，都抓紧时间前往需要加强以及之前时间、能力不及所疏漏的选区开拓、争取选票。目前两人都努力争取第一轮获票率第三名的极左派候选人梅朗雄的支持者的选票。

前总统萨科齐周二在其推特上发表的一篇文章中特别指出，“我将投票给马克龙，因为我相信他在面对比以往任何时候都更加复杂的严重国际危机时拥有必要的经验，因为他的经济计划项目中，强调了工作的价值，把法国人能实际进入职场工作，作为他执政的当务之急、重中之重，以及因马克龙所承诺的欧洲理念是清晰明确的。”

在大选第一轮投票中，萨科齐并未站出来表示支持他所属的右派共和党阵营推举出来的总统候选人瓦莱丽·佩克雷斯。萨科齐周二没有提及瓦莱丽·佩克莱斯的明确指出： “即将做出这项决定的重要性使我不得不放弃我的保留态度，以明确表明我的投票意向将是什么”。然后他还做出结论：“我们作鲜明的选择，就永远不会错！”