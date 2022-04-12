视频 法国总统大选 马克龙 勒庞争夺极左翼选票

法国总统大选

法国总统竞选首轮投票胜出的马克龙与极右候选人玛丽娜勒庞

法国总统大选第二轮投票还有 13 天，首轮投票胜出的马克龙与极右候选人玛丽娜勒庞采取何种策略来争夺极左翼选民支持，请看France24视频。

广告 继续浏览后续

法国总统大选第一轮投票结束，现任总统马克龙与极右候选人玛丽娜勒庞分别以28.6%和23.9%胜出。

两周后的4月24日法国进行第二轮投票，各方关注获得21.95%支持的梅朗雄的选民投票意向，特别是他在第一轮选举中表现出色，其支持者中多为年轻人。

法国极左翼候选人梅朗雄未能进入法国总统大选，这位资深左翼的梅朗雄向他的支持者传达了一个信息：他们不应该在两周后的第二轮选举中给极右翼候选人玛丽娜 勒庞投“一票”。

分析指出，谁将出任法国下届总统，极左派选民的投票会起到作用。

特别是梅朗雄人支持者多元不同，其中有那些受教育程度高，在大城市生活，传统上有左倾政治倾向的年轻人，他们犹豫是否弃权或者投票给马克龙。

另外更大众选民少政治倾向，他们更多挑战和反对政府，他们更倾向投票给玛丽娜勒庞。

从现在到4月24日玛丽娜勒庞和马克龙要吸引梅朗雄的选民