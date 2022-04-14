法国将为“老戏骨”米歇尔-布凯举行国葬

法国老戏骨国葬

法国伟大的“老戏骨”米歇尔-布凯（Michel Bouquet）逝世后，法国总统府决定为他举行国葬。这场国家级葬礼将由总统马克龙主持，不论他是否在4月24日第二轮投票中胜选。

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法国总统府爱丽舍宫周四（4月14日）宣布，将于4月27日"按照其家人的意愿"，在巴黎荣军院为演员米歇尔-布凯（Michel Bouquet）举行国家级葬礼。

无论4月24日是否赢得连任，4月27日马克龙仍是法国在任总统，他将主持这个国葬仪式，以向这位96岁，于周三（4月13日）在巴黎去世的伟大演员致敬。

爱好戏剧的马克龙在其推特上赞叹米歇尔-布凯是 "神圣的怪杰"，是 "几代演员难忘的、不可替代的大师"，并说，"70年来，米歇尔-布凯将戏剧和电影带入最高程度的炽热和真实，展示了人的所有矛盾，其强度烧毁了舞台，爆裂了屏幕"。

法新社说，米歇尔-布凯可能梦想过在舞台上死去，就像他最喜欢的欧仁-尤内斯库（Eugene Ionesco）的作品《国王正在死去》的角色一样，他在20年中，扮演了不下800次。

此外，除了舞台戏剧成就之外，米歇尔-布凯在电影方面堪称心理剧大师，他出神入化地饰演过许多性格复杂内敛的角色。

在导演罗贝尔·盖迪吉昂（Robert Guédiguian）描述法国前总统密特朗最后岁月的电影《战神广场的散步者》（ Le promeneur du champ de Mars）中，米歇尔-布凯饰演的密特朗（未指名）令人惊叹。

米歇尔-布凯1925年11月6日出生在巴黎14区，2022年4月13日在同一城市去世，留下一生创造的大量戏剧和电影人物，依然活在人间。