马克龙：勒庞拆除风力发电厂的计划是“荒唐的”

法国/2022法国总统大选

马克龙星期四前往勒阿弗尔，就生态问题展开竞选活动。马克龙指责玛丽娜·勒庞希望的拆除风力发电厂，是“荒唐的”。

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在离法国总统大选第二轮投票还有10天的时间，决心说服法国左派选民的马克龙4月14日星期四前往法国重要的港口城市勒阿弗尔，就生态问题展开竞选活动。期间，马克龙表示，如果按照玛丽娜·勒庞的计划拆除现有风力发电场的话，会是“荒唐的”。

马克龙的对手、极右翼国民联盟的候选人玛丽娜·勒庞的竞选计划是“暂停风能和太阳能”，并从那些寿命到期的风力发电厂开始，逐步拆除风能场地。

在勒阿弗尔，马克龙参观了制造海上风力涡轮机的西门子歌美飒（Gamesa）工厂。马克龙在一家法国电台上说，“退出可再生能源，绝对是荒唐的，我们将会是世界上唯一这样做的国家。”马克龙补充说，“极右翼的纯核电战略是不现实的，在我看来是完全疯狂的”。

马克龙还说，“我惊讶地发现，按照勒庞女士的计划，（......）我们需要花费数亿欧元来拆除现有的风力发电厂，我必须说，这样花费纳税人的钱让我生疑。”

法新社指出，在马克龙访问的勒阿弗尔，第一轮总统大选投票的结果是，在当地，极左翼领导人梅郎雄的得票率最高，马克龙前往勒阿弗尔谈论生态问题，主要目的在于吸引梅朗雄和生态主义者雅尼克·雅多的选民。

马克龙说，“我将努力说服所有的选民。”