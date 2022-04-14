2022年法国大选二轮获胜关键：马克龙勒庞拼夺其他候选人的支持者转向投票

2022年法国大选获胜关键：马克龙勒庞拼夺非死忠选民第二轮转向所投的票 2022年法国大选获胜关键：马克龙勒庞拼夺非死忠选民第二轮转向所投的票。民调显示，若本周四投票，即将卸任的总统马克龙领先，仍可获得55%的选票。

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2022年总统选举：争取非死忠选民在第二轮转向票投给自己，这是两位第二轮候选人最终能获胜的关键。根据民调公司伊普索-索普拉与 Franceinfo广播电视媒体单位合作进行的两轮投票之间的每日民意调查结果显示，若本周四投票，即将卸任的总统马克龙仍可以获得 55% 的选票。

争取第一轮支持其他候选人的选民能转向投给自己，这是大选第二轮能获胜的关键。在距离法国大选第二轮投票的前10天，所有专家都同意投票结果不确定。 然而，根据4 月 14 日星期四益普索-索普拉(Ipsos Sopra Steria) 民调机构替巴黎人报Le Parisien、法国国家广播电台和法国国家电视台进行的每日民调结果显示，现任总统马克龙似乎领先了一步。

马克龙获票率稍微领先了一些。 与周三一样，伊曼纽尔·马克龙民调结果获得了 55% 的投票意向，而玛丽娜·勒庞则为 45%。 每次误差幅度为正负3.3分。 两位候选人的差距在首轮之前就已经逐渐缩小，一直到了6个点数。

因此，它的获票率似乎再次上升，但仍远低于 2017 年的最终结果。上次大选点票结果，伊曼纽尔·马克龙以 66.1% 的获票率胜选，而民族联盟 RN 候选人的得票率曾为 33.9%。

争取其他候选人支持者的选票，马克龙似乎领先吗？

如果玛丽娜勒庞希望在我们的民调中赶上马克龙，她必须要能够争取到更多第一轮中的其他候选人的选票。 在第一轮投票中支持梅朗雄的选民有 18% 打算在第二轮投票时，票投勒庞，如同周三的民调结果。

同样的情形，在第一轮中投票给右派共和党候选人佩克雷斯 (Valérie Pécresse) 的受访者中，周四有 16%表示支持勒庞； 而一天前，这一比例曾为25%。 由于这些数字通常很小，因此有必要连续几天监测这些趋势。

马克龙获得优势：60% 的法国受访者认为马克龙将获胜连任，而预测玛丽娜·勒庞获胜的只有 18%。

即使在第二轮的国民联盟(RN)候选人的支持选民中，也有三分之一的选民认为她会被击败。 相反，在那些打算在 4 月 24 日星期日投票给马克龙的受访者中，没有人认为马克龙会败选。