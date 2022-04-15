法兰西第五共和国之密特朗

法兰西第五共和国/ 法国2022年大选

弗朗索瓦-密特朗是法兰西第五共和国第四位总统，早年经历过德国战俘营逃亡，供职于维希政权期间集结抵抗运动，在第四共和国做过14次部长，是第五共和国第一位左翼党总统，在他执政期间第五共和国第一次出现了左翼总统和右翼总理共存的局面。密特朗时期的法国在外交上奉行法国战略独立且拥核的“戴高乐-密特朗主义”，对内则给法国的劳资雇佣关系，社会福利保障体系等留下了深刻的印记。点击以下内文视频，了解详情。

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1983年密特朗访华与邓小平见面。 © AP历史资料图

密特朗1916年出生，家里有7个兄弟姐妹，父亲曾当过铁路公司工程师，酿醋厂总监，和法国国家酿醋行业工会主席；母亲出身于醋商与酒商之家。少年时代他展现出对文科的喜爱，后取得法律文凭。

二战爆发后，他在前线受伤，被德军俘虏后逃回法国，在维希政府的前俘虏安置署供职。这期间，他结识了众多抵抗运动成员，与正在成型当中的强大抵抗军组织接触，他的关系网给抵抗运动提供了很大帮助，并在伦敦与戴高乐见面。

巴黎解放之后，密特朗加入并主持过社会民主抵抗联盟党工作，并从法国中部涅夫勒省代表正式开始了他的政治生涯。他还成为当时法国最年轻的部长之一，从负责退伍军人和战争受害者安顿事务做起，后负责过信息，法国海外省事务，欧洲事务等，做过内政部长和司法部长。密特朗在参加法国政府事务的这段时期反对过阿尔及利亚独立，参加过突尼斯自治和摩洛哥等自治的谈判，并在之后的政治生涯蛰伏期于1961年访问中国，与毛泽东会面。此时的他担任希农堡市长，也拥有左翼民主党涅夫勒省参议员的职位。这是他的第一次访华之旅，此后他还在1981年作为社会党代表访华，第三次是在1983年，密特朗作为总统，与中方签署了大亚湾核电站项目合同。

回到60年代，这一时期，他在左翼当中不断积蓄力量，并在1965年的总统选举当中成为唯一的左翼候选人，这一年他49岁。虽然他当时的“共和制度公约”联盟并不强大，但第一轮投票结果出乎人们意料，密特朗获得31.78%的支持，排名第二。这一结果使得所有左翼力量在第二轮投票中把票投给了密特朗。加上一部分温和保守党和极右翼等的支持，密特朗仍然以十个百分点败给了戴高乐。但这一结果让他成为除共产党之外的左翼反对党联合力量的主席，并在五月风暴的冲击下试图发起对戴高乐的再一次冲锋。然而结果不如愿，提前举行的立法选举出现了戴高乐主义者大潮和空前的右翼多数局面，左翼党在议会大举溃败，密特朗也没有参加次年的总统大选。

此后密特朗作为社会党第一书记，与共产党和极左翼运动签署了共同纲领。次年的立法选举中，社会党成绩斐然，结束了共产党从1946年以来长达27年的优势地位。随后的省选举也印证了这一风向转变。1974年，蓬皮杜总统因痼疾在任上辞世，密特朗在社会党支持下成为左翼唯一的候选人。然而总统选举第二轮，他败给了德斯坦。

1981年的总统大选，在共产党的支持，和同样参加大选，支持率不错但未能晋级决斗的希拉克的间接支持下，密特朗击败了寻求连任的德斯坦。密特朗从1981年到1995年任法国总统，是第五共和国唯一一位完整完成两次7年任期的总统，也使第五共和国出现了第一次出现左翼总统和右翼总理共存的局面。

经济方面，密特朗总统任期的特点有提振社会最低保障，设置财富税，执政前期国有化，后期私有化，失业人口比例从6%增至11.3%，80年代初期法国在短期内外债数字三年内被乘以了4，预算赤字是他上任前的3倍。国际方面，他面对美国，与之结盟，但为法国拥有原子弹辩护，希望推进欧洲共同军事防御，不再依赖美国保护。欧盟层面，法国在密特朗时期签署了申根协定和马斯特里赫特条约，为采用欧元铺平了道路。社会领域，密特朗任期内废除死刑，提前退休年龄到 60 岁，将第五周带薪休假普遍化，任用法国第一位女总理，从法律条款上结束对同性恋的歧视。文化领域，密特朗解放了“自由电台”，大力对古建筑进行保养翻新，卢浮宫拥有了金字塔，拉德芳斯出现了拱门，落成了巴士底歌剧院和法国国家图书馆。

结束两次任期后，密特朗加入了法国宪法委员会。1996年，他因前列腺癌死于巴黎7区的公寓内，享年79岁。