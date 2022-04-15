法国总统大选：马克龙和勒庞之间的争斗变得更加激烈

法国/2022法国总统大选

在离法国总统大选第二轮投票还有9天的时间，两名候选人马克龙和勒庞你一拳我一脚，互不相让，两人之间的争斗变得更加激烈。

广告 继续浏览后续

法新社报道，在离法国总统大选第二轮投票还有9天的时间，即将卸任的总统马克龙和极右翼候选人玛丽娜·勒庞之间的语气变得更加僵硬。周五，他们互相指责对方“粗暴”。

周四晚上，勒庞女士在法国南部阿维尼翁举行竞选造势大会，勒庞女士呼吁选民们，对即将卸任的总统马克龙，要“切断他的路”。勒庞女士这里调换了角色，因为在法国，自从玛丽娜·勒庞的父亲让-玛丽·勒庞于2002年进入总统大选的第二轮投票后，“切断某某的路”，这一直是针对极右翼的提法。一直是，要切断极右翼的路。现在，勒庞女士把它翻过来使用了。

周五，在法国媒体上（BFMTV/RMC），勒庞女士又补充说，“你不相信吗？有数以千万计的法国人认为马克龙政府是一个可怕的威权政府，认为他独自统治，残暴，镇压示威活动。”

在即将卸任的总统马克龙一边，马克龙则在法国媒体上（France Info）回应玛丽娜·勒庞说，极右翼的计划也不是“温柔的化身”。此前，马克龙已经指责他的对手勒庞女士“越来越专制”。