法国最低薪资5月1日自动提高2.65% 物价3月份上涨4.5%

法国最低薪资5月1日自动提高2.65 %，目前法国年通货膨胀率达 4.5%，物价3月份上涨了4.5%。2021 年 5 月至 2022 年 5 月，法国最低净薪资增加 72 欧元。

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根据经统局指出，从 2021 年 5 月到 2022 年 5 月，法国最低净薪资将增加 72 欧元，对于那些全工时人员每月最低薪资为 1302.64 欧元。最低工资与会影响到那些最低收入者的通货膨胀有相关性。

法国劳工部周五宣布L 5月1日起，法国最低工资将提高2.65%。 对于全职工作者，每月最低总毛额的工资为 1645.58 欧元。以净工资来说 ，它将从 1269 欧元提高到1302.64 欧元。 每小时最低毛工资将从 10.57 欧元提高到 10.85 欧元。

这一决定与总统选举无关，它是自动涨价的，因为物价普遍的上涨。 法国最低工资继去年 10 月份因通货膨胀而例外地上涨 2.2% 后，在今年 1 月份又上涨了 0.9%。在法国，最低薪资的工人的购买力受到法律规定的自动调整机制的保护，该机制确保最低工资的增长速度至少要与会影响最低收入家庭的通货膨胀的上升速度一样快。

根据 法国经统局INSEE 的数据，3 月份通货膨胀率在一年内达到 4.5%，这是自 1980 年代以来的最高水平，该数据证实了其在周五 3 月底发布的首次通胀的估计。

消费者物价指数继2 月份上涨 3.6% 之后，3 月份上涨了4.5%。

与最近几个月的情形一样，导致通货膨胀的再度加速上升是由于能源价格的上涨，在 2 月份能源价格上涨了 21.1% 之后，3 月份能源再次上涨了29.2 %。