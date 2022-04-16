法国七成穆斯林选民支持极左翼候选人梅郎雄

法国大选/及左翼/穆斯林

法国总统大选第二轮投票还有8天，进入决赛的马克龙和勒庞正在争夺落选候选人的票仓。得票第三的极左翼候选人梅郎雄成了“造王者”，他的票仓受到关注。

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今天4月16日公布的一项统计显示，极左翼候选人梅郎雄除了吸引到众多年轻人的支持外，还受到近七成穆斯林选民的青睐。

据法新社报道，法国社会党人的让·饶勒斯（Jean Jaures）基金会今天周六发表一份说明指出，在本次总统选举第一轮投票中，最年长的候选人（梅郎雄）是得到年轻人支持最多的人。

该基金会将70岁的梅朗雄描述为"法国的桑德斯"，这个名称来自美国激进左翼政治人物伯尼-桑德斯。此人在美国总统大选中也得到年轻人的支持。

该基金会的研究说，在18-24岁年龄组，36%的选民将票投给了梅郎雄，因为他们关注全球变暖和"左派的新文化斗争"，特别是"女权主义"和"反种族主义"。

另据民调机构“Ifop”统计，69%的穆斯林信仰者把票投给了梅朗雄，原因是梅郎雄积极参与了伊斯兰组织发起的“反恐惧伊斯兰运动”，因此穆斯林选民对他有"亲近感和认同感"。另一个因素是穆斯林认为，投给梅郎雄可以“遏制反伊斯兰运动的极右翼”。

这份说明指出，在与极右翼候选人勒庞争夺"工人阶级和低收入人群"的"艰难"竞争中，工会是支持梅郎雄的重要力量。

尽管这篇分析没有提及反对马克龙的黄马甲运动，但一般认为，黄马甲的选票已被梅郎雄收入囊中。

梅郎雄还被认为是郊区城镇的"霸主"，他在这些市镇的普通家庭和低收入家庭中“大流行”，受到力挺：31%月收入低于900欧元的人将选票投给他。

民调机构Ifop舆论部主任杰罗姆-富凯（Jérôme Fourquet）分析梅朗雄的票仓结构时说，就像一堆岛屿和小岛，其中包括：海外省、另类乡村、工会大本营、气候一代、郊区人、大都市左翼毕业生团等。

根据这项研究，在"巴黎和其他大城市"，"梅朗雄几乎吞掉了所有左翼选民"。那些在传统上投票给社会党和生态主义者的人，这次绝大部分都给梅郎雄投了"有用票"，即，考虑到选举结果的算计投票。

此外，在那些追求“另类替代”和“减少”的地区，梅郎雄的选民也在增长，这些地区明显"欢迎新农村主义者"。

此外，在西印度群岛、法属圭亚那和留尼汪岛的"某些海外省份"，"舆论氛围混合了社会需求、有用的左翼投票和“反马克龙主义”都特别活跃"。

于是，梅郎雄票仓中22%的生态主义者成为马克龙在决赛中的追求对象，他今天在马赛承诺，若他当选，将任命一位直接主管生态的总理，改变模式，将未来五年，变成生态的五年；

马克龙的对手勒庞则锁定梅郎雄票仓中的低收入家庭。她在巴黎西南90公里的厄尔-罗尔（Eure-et-Loir）地区一个小镇酒吧，集结队伍，她承诺说，如果当选将帮助那些"最脆弱的人"。