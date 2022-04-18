马克龙：在“有用”的情况下前往基辅

马克龙再访基辅？

曾于今年2月8日到访过基辅的法国总统马克龙18日重申，在有用的情况下会再次到访基辅。但马克龙重申：他再次到访基辅将是“带去更多有用的东西”，而不是去重申法国对乌克兰的支持。法国欧洲事务部长克莱芒·博纳（Clément Beaune）18日在电台表示：在第二轮总统选举投票前到访基辅“无疑会被误解”。

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法国总统马克龙还表示，他将采取行动“控诉俄罗斯犯下的战争罪行”，他将采取必要措施追究俄罗斯自发动战争以来犯下的“战争罪”。

4月11日，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，正在法国北部进行竞选活动的马克龙于当晚接受CNN法国分公司BFMTV采访，回答乌克兰危机等关键议题。

当被问及是否有意愿访问乌克兰时，马克龙回答称，他不想跟风最近在欧洲领导人中流行的“基辅一日游”的“时尚”（fashion）。他说：“我准备好做任何事情，去基辅或另一个乌克兰城市。但是，我希望这是有用的（ pour "apporter quelque chose en plus"）。”

马克龙进一步表示：“我只会做一些可以触发新事物、开始新过程的事情，所以我希望我所做的事情是有用的。”他强调，他不会只为了访问大使馆或追随近期在欧洲领导人间流行的“时尚”而访问基辅。

马克龙认为，如果能够恢复俄乌领导人间对话，那么访问才会“可能有用”。