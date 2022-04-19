法兰西第五共和国之希拉克

法兰西第五共和国/ 法国2022年大选

雅克-希拉克生于1932年，2019年辞世，政治学院出身，1974年到1976年间以及1986年到1988年间两次任法国总理，1995年到2007年间任法国总统。希拉克是法兰西第五共和国第五位总统，也见证了第五共和国的总统任期从七年向五年的转变。之后由于被曝出他在任巴黎市长期间虚设职务等问题，希拉克也成为第五共和国第一位被司法判刑的总统。

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希拉克在爱丽舍宫迎接来访的胡锦涛。摄于2004年1月6日。 © AP-Laurent Rebours摄影

希拉克的总统生涯的第一部分，法国仍处于七年任期体系中，这期间曾设以阿兰-朱佩为总理的政府，和以利昂内尔-若斯潘为总理的联合政府；第二部分改为五年任期，曾设以让-皮埃尔-拉法兰为总理的政府，和以多米尼克-德维尔潘为总理的政府。

按照上述时间顺序来看，希拉克任命的第一位总理朱佩上任后即为了遵守欧盟稳定与增长协定，迎接欧元的到来，开始努力减少财政赤字与债务。这一时期，希拉克为冬赛馆犹太人抓捕事件中法国国家和民众曾扮演的角色而道歉，坚持在签署全面禁止核试验条约之前进行有助于今后模拟核威慑研发实验的最后一轮核试验。国际领域，希拉克在这一时期带领法国参加了北约在南斯拉夫的军事行动，并宣布法国国防参谋长返回北约军委会，国防部长返回大西洋理事会。 然而这一行动并未让美国松口，使法国获得北约南部战区的指挥权。希拉克还宣布法国军事职业化，暂停了服役制。

1995年到1996年的退休改革罢工大潮和多数左派在议会选举的获胜让希拉克不得不换若斯潘为新总理，两人在这场联合政府维持的时期都尽力在欧盟，外事等国际舞台统一声音。对内，法国经过公投修宪，将总统任期从7年改为5年，而总理若斯潘的35小时工作制也备受欢迎，此时法国失业率下降，世界经济也回暖。

1997年，希拉克以法国总统身份访华，此前他已作为巴黎市长和法国总理出访过中国。希拉克在任时，法国和中国出现“双边关系黄金十年”，在文化，司法，经济等各领域，两国关系均取得长足进展。

回到两千年初的法国，接下来的换届大选中，希拉克在第二轮对阵让-马利-勒庞。让-马利-勒庞即如今和马克龙对决的马琳-勒庞的父亲，这是第五共和国首次有极右翼候选人进入第二轮大选投票。希拉克拒绝和眼中的这位“种族歧视者和仇恨满满的人”进行辩论，最终大选结果希拉克以82.21%大举获胜。

开启第二总统任期的希拉克首先任命拉法兰做总理，落实例如降低个税，打击犯罪等竞选承诺，之后对35小时工作制进行灵活化处理，推进退休改革等。同一时期，法国未来的总统萨科齐则开始在政府里崭露头角，和政治野心。

接下来的9·11事件举世震惊，美国总统小布什随之加强了美国对外政策。然而美国入侵伊拉克之际，希拉克领导下的法国，与德国，俄罗斯和中国一同发出反对声，这让小布什大为光火。又加上希拉克提倡“多极世界”，与多个西欧国家联手动用安理会针对美国使用否决权，法美关系急转直下，直到诺曼底登陆联合纪念日才稍稍缓解。有学者认为，法美关系重新升温，一方面是因为法国有与美国保持经济政治良好关系的利益点，另一方面是因为面对法美共同代表的民主制度，悄然升起了一个两家都面临的新幽灵：伊斯兰主义。

2005年，法国对欧盟宪法进行全民公投，结果未能通过；25国与土耳其开启了加入欧盟的谈判。同一年，拉法兰辞去总理职务，一应事宜由德维尔潘和萨科齐双人组合接管。国际舞台上，希拉克和英国首相布莱尔就欧盟预算互不相让，伦敦最后也经过一番与巴黎的角逐，成功申到2012年奥运会主办权。

希拉克在2005年因脑部血管问题短暂住院。接下来的郊区暴乱，清泉门事件，台湾拉斐特军购案和希拉克日本账户问题冲击了希拉克和政府的工作日程。2007年，希拉克在电视上宣布自己不会再竞选总统，并呼吁民众投票支持萨科齐。两人的权力交接仪式于当年5月举行。

和其他法国前总统一样，卸任后的希拉克加入了法国宪法委员会，并继续他的国际出访，出席各种活动。然而健康原因使他不久后退隐，逐渐淡出公众视野。他越来越虚弱，从拄拐杖到坐轮椅，耳背和交流的问题也愈发严重。2019年，希拉克因肾衰竭在巴黎家中去世，享年86岁。法国各界和国际友人纷纷悼念，埃菲尔铁塔为他熄灯。然而希拉克的官司问题，他早年间在法属波利尼西亚开展的核实验留下的创伤，他对移民的争议评价等对他的负面回忆，也在他去世后如潮水般再一次闪现于人们的脑海。后世对希拉克政治倾向的评价众说纷纭莫衷一是，有人说他是投机者，有人说他是务实主义，或许这两者本身想表达的，是一个意思。