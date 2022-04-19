2022年法国大选第二轮民调：马克龙56% 勒庞44% 差距再稍拉大

法国2022年总统选举本周日(24日)即将举行第二轮投票，最新民调显示，马克龙与勒庞的差距再次小幅拉大；马克龙获票率 56%、极右派马琳娜.勒庞44%。

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根据巴黎人报委托依普索民调机构进行的法国大选第两轮投票的每日民意调查结果显示，即将卸任的总统马克龙获得了 56% 的选票，而他的对手马琳娜.勒庞可获得 44% 的选票。

距离总统选举第二轮投票还有六天，选票已经板上钉钉了吗？ 巴黎人报报道，根据本周一替巴黎人报( Le Parisien)、法国国家广播电台(Radio France) 和 法国国家电视台(France Télévisions) 进行的那项依普索(Ipsos Sopra Steria )每日民意调查结果显示，两名候选人中，无论如何，马克龙似乎，都是最受欢迎的；即使情况仍有可能发生变化。

这项民调显示，自第一轮以来，马克龙和玛丽娜·勒庞之间的差距正在逐步稳定。自第一轮以来，这项依普索所做总统选举每日晴雨表民调结果，在伊曼纽尔·马克龙和玛丽娜·勒庞之间的对立力量的关系只有很少的变化。这项周一所做民调结果，即将卸任的总统与他的竞争对手民族同盟RN的马琳娜勒庞之间的差距为 12 个点数，估计误差为 3.2 分。 这有利于马克龙在第二轮选举中成为获胜者。 需要注意的是，在那些确定投票的选民中，有13%的人尚未表示把票投给谁。

至于几天前闹得沸沸扬扬的第一轮投票中那些支持梅朗雄(Jean-Luc Mélenchon )的选民大批表示弃权不去投票，但随着第二轮时间的临近，他们的弃权率降低了。 4 月 15 日，原本有56% 的人没有表白要支持马克龙或勒庞。 他们现在降低到 46%。 与此同时，票投马克龙的比率增加了十个百分点。

根据依普索民调，72 % 的选民表示本周日的第二轮会去投票。果真如此，投票率仍然比第一轮的73,7 %还低。而2017年第二轮投票率为 74,6 %。

马克龙被十分之六的受访者认为是获胜者：

周一民调显示，59% 的法国受访者预测总统候选人马克龙将获胜。 对于打算投票给他的 87% 的受访者当然也就是这种情况，不过，对于打算将票投勒庞的26% 的受访者来说也是如此。