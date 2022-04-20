法兰西第五共和国之萨科齐

法兰西第五共和国/ 法国2022年大选

萨科齐是法国第23位总统，法兰西第五共和国第6位总统。

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Sarkozy et HU Jintao, à Beijing en 2007 © AP-Francois Mori

尼古拉-萨科齐1955年生于巴黎，父亲是匈牙利移民，母亲家中有希腊和犹太血统。少年时期成绩尚可的萨科齐大学选择了法律，获得了法学和政治学学位和法国法律职业资格证书，期间曾卖冰激凌，送花，做园丁来赚取学费。

从律师做起，萨科齐一路曾任区长，议员，财政部长，政府发言人，内政部长，经济部长等，也是共和党前身-中右翼党人民运动联盟党2004年到2007年间的党主席。2007年，萨科齐击败社会党候选人罗亚尔，入主爱丽舍宫。

萨科齐是法国第23位总统，法兰西第五共和国第6位总统。在其总统任期内，法国经历了2008年经济危机和欧债危机的冲击，萨科齐对内推行促进就业与购买力法案，降低餐饮业增值税，改设社会救济补贴“积极互助收入津贴”，推行经济现代化法案，创造“自我雇佣”商业身份，设立570亿欧元用以刺激法国技术科研创新等的“未来投资”计划，通过宪法改革将总统任期限制在两任，限制非法移民，打击犯罪，通过立法抗击气候变暖，保护生物多样性，减少污染，重组法国核电工业，给予大学更多自由和责任等。

国际方面，萨科齐总统任期内成功将两名法国人先后推上国际货币基金组织主席的席位。他是第一名在官方照片里放了欧盟旗的法国总统，并见证了里斯本条约的生效。萨科齐时代，法国干预并结束了利比亚保加利亚护士被囚事件，萨科齐本人在南奥塞梯冲突当中介入调停。这一时期法国和美国关系改善并变得紧密，美国称赞萨科齐是法国领导人当中最大西洋主义的一位。萨科齐还强化法国在北约框架下的军事力量，宣布法国重返北约军事指挥框架，在法国国内激起巨大争议。萨科齐与非洲多国保持密切联系，其与利比亚前领导人卡扎菲的关系为之后爆出的大选巨额献金案等埋下伏笔，卡扎菲案是萨科齐卷入的众多案件之一。中法关系在萨科齐时代较为平稳，然而法国因西藏，北京奥运等，与中国曾有过一定程度的不睦。个人风格方面，多个国家的领导人曾不止一次指出，萨科齐情绪化，易激动，政治上呈现出投机主义，言辞上不吝赞美对方但从不远离自己的初衷，和他对话并不是一件容易的事。

2012年的大选中萨科齐败给社会党人奥朗德，成为第五共和国第二位没能连任成功的总统。一段时间的政治沉寂，重操律师事务所旧业，投身生意场后，萨科齐重回政治舞台，其“人民运动联盟”党改名为共和党。萨科齐曾试图参加2017年总统大选，但在党内竞选期间败给了弗朗索瓦-菲永。如今的萨科齐仍活跃在战略咨询等商业领域，2022年总统选举第二轮投票他呼吁支持马克龙。