法国“造王者”梅郎雄不忘先造自己的总理大位

法国/梅郎雄呼吁选他任总理

法国总统选举的第三人梅朗雄，裹挟21.95%选民支持，被指是决定法国总统选举投票走向的关键人物。梅郎雄虽然说不要把任何一张选票投给玛丽莲勒庞，但也没有明确呼吁投票支持马克龙。梅郎雄周二要求法国人在6月的立法选举中选举他为 "总理"，无论他们在4天后的本周日选择马克龙还是玛丽莲勒庞。梅郎雄说，第六共和应从此开始，要让总理决定如何治理国家。梅郎雄称此为总统选举第三轮投票。

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据法新社说，法兰西不屈服党Insoumis的领导人在第一轮投票当晚就显示了自己的战斗力，当时他获得了21.95%的选票，使自己在左翼基本处于领导人地位，但在第二轮投票中却未能多获得约40万张选票，落后于国民大会党的候选人玛丽莲勒庞。

但梅郎雄似乎向他的支持者交了底，在演讲结束时说：在2027年的总统选举中或许能 "做得更好"，但他承诺不会成为5年后选举的候选人。

周二晚上，梅郎雄在花了一天的时间与他的助手们在议会小组间会议上进行讨论之后，他反而把自己投向了一场非常直接的战斗，即6月12日和19日的立法选举。据梅郎雄在BFMTV上说，"我请求法国人民选举我为总理"，并让"法兰西不屈服党"成为议会多数党，这是他自4月10日以来的第一次公开声明要求当总理。

梅朗雄的目的是将共制关系强加给未来的总统选举赢家，但他排除了与任何人任何 "谈判"。

梅郎雄还重申，在第二轮选举中，除了 "不给勒庞投一票"，他也不会给出任何其他建议。

在梅郎雄眼里，共制的 "那一刻谁是总统的问题 "并不重要，因为 "签署法令的将是总理"。

法兰西不屈服党人现在广为宣传梅郎雄当总理是一个不错的选择，不一样的世界总是有可能出现的。

梅郎雄还劝大家"不要用老方法思考"。

实现梅郎雄的打算看起来很困难，但insoumis的战略家们在最近几天估计，立法选举将比平时更重要，因为本届总统将是第五共和国中最差的当选者，因为投票受到潜在高弃权率的威胁。

为了改善在传统上不太受选民欢迎的立法选举中成功地进行动员，Insoumis希望给人以更广泛的 "人民联盟 "的形象。

为此，他们呼吁绿党EELV、法共PCF和NPA团结起来支持他们和他们的方案，提议按照第一轮选举结果的比例实行选区分配。

据梅郎雄在周二表示，左派各党候选指派谈判将在下周末结束。一些左翼党派称，联合竞选不无可能。