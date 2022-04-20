马克龙与勒庞决斗前今晚先舌战

法国/马克龙/玛丽莲勒庞舌战BFMTV

法国总统马克龙和极右翼挑战者玛丽莲勒庞今天晚上在法国电视台BFMTV举行一场辩论中对峙，这场辩论可能对决定谁将在未来五年管理法国的激烈竞争具有决定性意义。马克龙与勒庞的第二轮投票民意比分近日发生微妙变化，马克龙稍微获得更多的民意支持，而玛丽莲勒庞的民意支持劲头显示微挫。

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据路透社今天报道称，马克龙，勒庞在今晚或是关键的选举辩论中对峙。对于在周日投票前的民意调查中落后于马克龙的勒庞来说，这一切都是为了表明她有担任总统的资质，并让更多选民相信他们不应该害怕看到极右翼掌权。

对马克龙来说，最大的挑战可能是不要显得傲慢，这是许多选民对他的批评；同时马克龙要在勒庞政策计划中寻找漏洞，但不要夸大他五年的执政政绩。

这场辩论于今天晚上格林威治标准时间 1900 开始，将是两位候选人之间的唯一一场辩论。

2017 年，当马克龙和勒庞第一次竞争总统职位时，这场辩论对这位反移民、疑欧派候选人来说是灾难性的。她混淆了她的笔记内容并失去了立足点，而辩论让当时基本上未经考验的马克龙说服选民他适合担任总统。

据该报道，不过，从那以后发生了很多变化。评论将今天晚上的辩论也称之为一种决斗。一方面，虽然阵容相同，但选举结果更加开放，中间派、亲欧总统在民意调查中的领先优势比 2017 年小得多。而马克龙现在已经掌权五年了，这意味着勒庞可以用他的执政情况来攻击他。勒庞别无选择也只能应该比 2017 年的辩论做得更好，她自己称2017年辩论为失败，而马克龙今晚可能很难重复这样的淘汰赛表现。

但马克龙在这场辩论中并非没有资产，这将是整个竞选活动中两人唯一的直接对抗。

随着极右翼专家埃里克·泽莫尔现在退出比赛，勒庞失去了一个让她看起来不那么激进的对手，相比之下，这在民意调查中对她造成了打击。

法国失业率处于 13 年来的最低点，法国经济的表现优于其他欧洲大国——即使通货膨胀正在侵蚀这一点。

尽管到目前为止，勒庞在很大程度上设法将经济好形势置之不理，但勒庞过去对俄罗斯总统普京的钦佩对她不利。

据该报道，对双方来说，争取左翼选民都是关键。

虽然过去几天勒庞的阵营一直在争先恐后地解释她禁止在所有公共场所戴头巾的计划，但对于马克龙来说，推迟退休年龄的提议让他暴露在争议下。

路透社说，两人都在辩论前放松了竞选活动。虽然据消息说勒庞正专注于为辩论做准备，但马克龙团队的消息人士则微妙指出，总统仍在工作，并没有休息一整天来为今天晚上辩论做准备。“马克龙担任总统可不是兼职。”