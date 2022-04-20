马克龙和勒庞二轮大选前的电视辩论

二轮前的电视辩论

2022年法国总统选举电视辩论在当地时间20日巴黎时间21点开始。进入选举第二轮投票的两位候选人——法国总统马克龙与极右翼党派“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞就民众购买力、乌克兰战争、大欧洲法德轴心、退休体制改革、公立医院、养老体制、环保和世俗教育等多项议题进行了近3个小时的辩论。

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极右翼党派“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞以排比句开局。誓言自己如果当上女总统，将在社会治安、就业、医疗体制改革、就学、移民等议题上提出一个和马克龙完全不一样的治国方针。勒庞表示：她要给所有的法国民众提供一个具有公正、平等的社会，因为近5年来，老百姓的日子太苦了。勒庞在几乎三个小时的时间中一直在批评马克龙5年的政绩。

马克龙一改自己居高临下、颐指气使的姿态。例如在对手讲到民众购买力太差时，马克龙表示认同，而且还表示自己不会在今后5年重犯过去的错误。

提及乌克兰战争，法国总统马克龙表示：局势非常严峻；法国和欧洲都要为战争不升级做最大的努力。玛丽娜-勒庞也一改此前对移民的姿态。郑重地表示：她对乌克兰人民表示同情；还赞扬极右翼市长安置乌克兰难民的做法。勒庞赞成经济制裁俄罗斯，但反对制裁俄罗斯的天然气和石油。认为杀敌一千自损八百的做法只能给法国民众的企业带来困难。玛丽娜-勒庞更表达了她对俄罗斯和中国结盟的极大担忧。

在玛丽娜-勒庞和俄罗斯总统普京的关系上，马克龙对她发起攻势。多次强调玛丽娜-勒庞承认2014年克里米亚属于俄罗斯的选择；并强调勒庞在乌俄问题上含混不清，因为她自己本人在俄罗斯银行有贷款。马克龙表示：当您谈论乌俄问题时，您的态度不可能是公正的，您在俄国有自己的经济利益。

在大欧洲问题上，马克龙多次强调了疫情防控中欧洲多国齐心合力的重要性，他特别举例说，能让民众免费施打疫苗就是一个好实例。而极右势力玛丽娜-勒庞则表示：欧盟在很多问题上是不尊重国家主权的。她提出：过度开发的经济，从很远的地方大量进口的商品污染了环境；夺走了法国民众本可拥有的工作岗位。

在世俗教育上，马克龙毫不客气地表示：极右势力的观点会在区社掀起一场内战。2010 年 12 月 10 日，勒庞在里昂举行的演讲中，提起二战期间德国的占领，并宣称非法封锁某些街道供穆斯林祈祷，也构成一种对法国领土的“占领”。她将街头祈祷与纳粹占领相提并论，引起相当大的社会争议。