二轮前的电视辩论

马克龙和勒庞二轮大选前的电视辩论

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Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen ont débattu pendant plus de deux heures, mercredi 20 avril 2022.
Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen ont débattu pendant plus de deux heures, mercredi 20 avril 2022. AFP - LUDOVIC MARIN
作者： 法广
6 分钟

2022年法国总统选举电视辩论在当地时间20日巴黎时间21点开始。进入选举第二轮投票的两位候选人——法国总统马克龙与极右翼党派“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞就民众购买力、乌克兰战争、大欧洲法德轴心、退休体制改革、公立医院、养老体制、环保和世俗教育等多项议题进行了近3个小时的辩论。

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极右翼党派“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞以排比句开局。誓言自己如果当上女总统，将在社会治安、就业、医疗体制改革、就学、移民等议题上提出一个和马克龙完全不一样的治国方针。勒庞表示：她要给所有的法国民众提供一个具有公正、平等的社会，因为近5年来，老百姓的日子太苦了。勒庞在几乎三个小时的时间中一直在批评马克龙5年的政绩。

 

马克龙一改自己居高临下、颐指气使的姿态。例如在对手讲到民众购买力太差时，马克龙表示认同，而且还表示自己不会在今后5年重犯过去的错误。

提及乌克兰战争，法国总统马克龙表示：局势非常严峻；法国和欧洲都要为战争不升级做最大的努力。玛丽娜-勒庞也一改此前对移民的姿态。郑重地表示：她对乌克兰人民表示同情；还赞扬极右翼市长安置乌克兰难民的做法。勒庞赞成经济制裁俄罗斯，但反对制裁俄罗斯的天然气和石油。认为杀敌一千自损八百的做法只能给法国民众的企业带来困难。玛丽娜-勒庞更表达了她对俄罗斯和中国结盟的极大担忧。

在玛丽娜-勒庞和俄罗斯总统普京的关系上，马克龙对她发起攻势。多次强调玛丽娜-勒庞承认2014年克里米亚属于俄罗斯的选择；并强调勒庞在乌俄问题上含混不清，因为她自己本人在俄罗斯银行有贷款。马克龙表示：当您谈论乌俄问题时，您的态度不可能是公正的，您在俄国有自己的经济利益。

在大欧洲问题上，马克龙多次强调了疫情防控中欧洲多国齐心合力的重要性，他特别举例说，能让民众免费施打疫苗就是一个好实例。而极右势力玛丽娜-勒庞则表示：欧盟在很多问题上是不尊重国家主权的。她提出：过度开发的经济，从很远的地方大量进口的商品污染了环境；夺走了法国民众本可拥有的工作岗位。

在世俗教育上，马克龙毫不客气地表示：极右势力的观点会在区社掀起一场内战。2010 年 12 月 10 日，勒庞在里昂举行的演讲中，提起二战期间德国的占领，并宣称非法封锁某些街道供穆斯林祈祷，也构成一种对法国领土的“占领”。她将街头祈祷与纳粹占领相提并论，引起相当大的社会争议。

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